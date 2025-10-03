Language
    बांदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग और चाकूबाजी, दो घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    बांदा के गुलाब नगर में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान नशे में धुत युवकों ने देवी भक्तों पर हवाई फायरिंग और चाकू से हमला कर दिया जिसमें अनिल पांडेय और धीरज सिंह कछवाह घायल हो गए। घटना के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने दो हमलावरों को हिरासत में लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में तनाव व्याप्त है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांदा। शहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर मोहल्ले में देर गुरुवार शाम मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक तनाव का माहौल बन गया। नशे में रहे कुछ युवकों ने देवी भक्तों पर हवाई फायरिंग कर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में दो युवक घायल हो गए

    गुरुवार की शाम करीब पांच बजे शराब के नशे में रहे युवकों ने गाली-गलौज शुरू की और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। इसी बीच युवकों ने फायरिंग कर दी, हंगामे के बीच चाकूबाजी भी हुई, जिससे गुलाब नगर निवासी 24 वर्षीय अनिल पांडेय और 36 वर्षीय धीरज सिंह कछवाह गंभीर रूप से घायल हो गए।

    दोनों युवक घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के दौरान श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को हिरासत में ले लिया। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

    घटना के बाद गुलाब नगर मोहल्ले में तनाव का माहौल है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज मौके पर पहुंचकर लोंगों को शांत कराते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।