बांदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग और चाकूबाजी, दो घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा

बांदा के गुलाब नगर में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान नशे में धुत युवकों ने देवी भक्तों पर हवाई फायरिंग और चाकू से हमला कर दिया जिसमें अनिल पांडेय और धीरज सिंह कछवाह घायल हो गए। घटना के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने दो हमलावरों को हिरासत में लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में तनाव व्याप्त है।

जागरण संवाददाता, बांदा। शहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर मोहल्ले में देर गुरुवार शाम मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक तनाव का माहौल बन गया। नशे में रहे कुछ युवकों ने देवी भक्तों पर हवाई फायरिंग कर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में दो युवक घायल हो गए

गुरुवार की शाम करीब पांच बजे शराब के नशे में रहे युवकों ने गाली-गलौज शुरू की और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। इसी बीच युवकों ने फायरिंग कर दी, हंगामे के बीच चाकूबाजी भी हुई, जिससे गुलाब नगर निवासी 24 वर्षीय अनिल पांडेय और 36 वर्षीय धीरज सिंह कछवाह गंभीर रूप से घायल हो गए।