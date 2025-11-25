बांदा में नाबालिग से कुकर्म करने की कोशिश करने वाले दोषी को 5 साल की कैद, पांच साल बाद आया फैसला

जागरण संवाददाता, बांदा। बालक के साथ कुकर्म का प्रयास करने व उसके शारीरिक को दांत से काटकर जख्मी करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पास्को प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित 5000 रुपये का अर्थदंड जुर्माने के तौर पर लगाया है।

अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीडित को अदा की जाएगी। दोषी को सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। घटना के चार साल 25 दिन में फैसला आया। जिसमें छह गवाह पेश किए गए हैं।

मरका थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 12 वर्षीय बालक के पिता ने एक जनवरी 2021 को पुलिस को तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि 31 अक्टूबर 2020 की दोपहर एक बजे उनका 12 वर्षीय पुत्र अपनी गाय चराने के लिए जंगल गया था।

तभी पडोसी 18 वर्षीय छोटू उर्फ विजय वर्मा पुत्र बच्छराज ने उसके पुत्र के शरीर के विभिन्न अंगों में दांत से काट लिया और उसके पुत्र के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने लगा। जिसमें उनका पुत्र किसी तरह से खुद को आरोपित से छुड़ाकर मौके से भाग निकला।

दो माह बाद उसके पुत्र ने एक जनवरी 2021 को नहाने के लिए अपने कपडे उतारे तब उन्होंने अपने पुत्र से जख्मों के बारे में पूछा। इसमें पीड़ित पुत्र ने उनसे अपनी आपबीती बताई है। विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश कि या।