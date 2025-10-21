यूपी के बांदा में विवाहिता का फंदे ले लटका मिला शव, पति समेत उसके घरवालों पर लगा हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, बांदा। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला। मायके से भाई ने आरोप लगाया कि ससुरालीजन ने दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने से हत्या कर फंदे से लटकाया है। उसने खुद लटकाते हुए देखा। ललकारने में ससुरालीजन भाग निकले हैं। उधर ग्रामीणों का कहना है कि घटना को लेकर मायके व ससुरालीजन के बीच कहासुनी होती रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मरका थाना के ग्राम खेरा निवासी बलबीर की 23 वर्षीय पत्नी मीरा देवी का शव रविवार शाम स्वजन को फंदे से लटका मिला। ससुरालीजन जहां खुदकुशी करना बता रहे हैं वहीं मरका कस्बा निवासी मायके से चाचा राजकरन व उसके भाई शिवमूरत ने बताया कि चार वर्ष पहले शादी हुई थी। उसके डेढ़ वर्ष की एक बच्ची है।

पति ट्रैक्टर चलाने के साथ अपनी 12 बीघा जमीन में खेती करता है। इधर साल भर से पति व ससुरालीजन दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर वह पीटकर प्रताड़ित करते थे। सप्ताह भर पहले वह मायके से ससुराल गई थी।