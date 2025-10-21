Language
    यूपी के बांदा में विवाहिता का फंदे ले लटका मिला शव, पति समेत उसके घरवालों पर लगा हत्या का आरोप

    By Vimal Pandey Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:04 AM (IST)

    बांदा में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बाइक की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को मारकर लटका दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    बांदा: विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप

    जागरण संवाददाता, बांदा। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला। मायके से भाई ने आरोप लगाया कि ससुरालीजन ने दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने से हत्या कर फंदे से लटकाया है। उसने खुद लटकाते हुए देखा। ललकारने में ससुरालीजन भाग निकले हैं। उधर ग्रामीणों का कहना है कि घटना को लेकर मायके व ससुरालीजन के बीच कहासुनी होती रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मरका थाना के ग्राम खेरा निवासी बलबीर की 23 वर्षीय पत्नी मीरा देवी का शव रविवार शाम स्वजन को फंदे से लटका मिला। ससुरालीजन जहां खुदकुशी करना बता रहे हैं वहीं मरका कस्बा निवासी मायके से चाचा राजकरन व उसके भाई शिवमूरत ने बताया कि चार वर्ष पहले शादी हुई थी। उसके डेढ़ वर्ष की एक बच्ची है।

    पति ट्रैक्टर चलाने के साथ अपनी 12 बीघा जमीन में खेती करता है। इधर साल भर से पति व ससुरालीजन दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर वह पीटकर प्रताड़ित करते थे। सप्ताह भर पहले वह मायके से ससुराल गई थी।

    चार दिनों से ससुरालीजन उसे फोन में मायके बात नहीं करने दे रहे थे। आरोप लगाया कि पीटकर मारने के बाद उसे फंदे से लटकाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि कोई तहरीर नहीं दी है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा।