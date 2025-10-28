Language
    UP Voter List: यूपी के इस जिले में भी SIR शुरू, अब बीएलओ घर-घर जाकर बाटेंगे फॉर्म

    By Amit Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू हो गया है। बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए फॉर्म वितरित करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य नए मतदाताओं को जोड़ना और गलतियों को सुधारना है।

    मतदाता सूची का एसआईआर शुरू।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की बैठक जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पवन अग्रवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बताया कि प्रदेश में इसके पूर्व विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था, जिसे पुनः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। मतदाता सूची को शुद्ध व समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) का कार्य शुरू हो गया है।

    बताया कि तीन नवंबर तक एसआईआर से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। चार नवंबर से चार दिसंबर तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जाएगा। प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त करेंगे।

    नौ दिसंबर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन से आठ जनवरी तक दावे और आपत्तियां दाखिल किसा जा सकेगा।

    नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने की अवधि नौ दिसंबर से 31 जनवरी तक होगी। सात फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। एसआआर को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश एसडीएम को दिया गया है।

    राजनीतिक दलों से भी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की बात कही। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योति राय, गैंसड़ी विधायक राकेश यादव, भाजपा उपाध्यक्ष बृजेंद्र तिवारी, कांग्रेस के राजबहादुर यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।