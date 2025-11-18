यूपी में SIR के दौरान बीएलओ का सहयोग करेगें ब्लॉक के ये कर्मचारी, फॉर्म भराकर कराएंगे अपलोड

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) जिले के चार विधानसभा गैंसड़ी, तुलसीपुर, बलरामपुर व उतरौला में 15,80,625 मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं से बीएलओ को गणना प्रपत्र मतदाताओं का डोर टू डोर जाकर दे रहें।

बीएलओ के सहयोग के लिए विकास खंड स्तर से कर्मचारी को जिम्मेदारी सौपीं गई है। इसमें सचिव अपने कलेस्टर के सभी ग्राम प्रधान व कोटेदार को इस कार्य का पूरा करने में सहयाेग देने के लिए प्रेरित करगें। खंड विकास अधिकारी मनोज कुमार ने एसआईआर का कार्य सभी गांव में बूथ लेवल अधिकारी कर रहे है। लेकिन उनके द्वारा कार्य में तेजी लाने के लिए ब्लाक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी को इस कार्य में सहयाेग करने के लिए निर्देश मिला है।