UP Panchayat Chunav: मतदाता सूची से 26% वोटर का नाम हटना तय, गणना फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ तीन दिन शेष

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। विशेष सघन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बीएलओ संग राजनीतिक दल दस्तक दे रहे हैं। इसका असर भी दिख रहा है। जिले की चारों विधानसभाओं में कुल पंजीकृत 15,83,027 मतदाताओं के गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं।

इनके सापेक्ष अब तक 11,48,393 फॉर्म (72.54%) का डिजिटाइजेशन माय बीएलओ एप पर किया जा चुका है। साथ ही मृत्यु, अनुपस्थित, स्थायी रूप से शिफ्टेड, पहले से एनरोल्ड एवं अन्य श्रेणियों में 4,12,973 (26.09%) मतदाताओं को चिह्नित किया गया है।

मतदाता अवश्य भरें गणना प्रपत्र एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तय है। बीएलओ गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं, अधिकांश लोग तो फॉर्म जमा करने को लेकर स्वयं बीएलओ को फोन करके संपर्क कर रहे हैं। इससे बीएलओ को मदद हो जाती है।

तुलसीपार्क मुहल्ले में भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्र ने बीएलओ के साथ मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर जमा करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि मतदाता सूची में सही नाम और पता होने से सभी को लाभ होगा। इसलिए गणना प्रपत्र साफ और सही भरें, जिससे किसी तरह की त्रुटि न रहे। यह अभियान नाम काटने का नहीं, मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चलाया गया है। इसलिए यदि मतदाता है तो गणना प्रपत्र अवश्य भरकर संबंधित बीएलओ को दें।

कहा कि पार्टी कार्यकर्ता बूथों पर सक्रिय हैं। लोगों को फॉर्म भरने में सहयोग कर रहे हैं। इसकी नियमित रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय को भेजी जाती है। नई बस्ती में बीएलओ के साथ वसीम खां ने गणना प्रपत्र भरवाने में सहयोग किया।

सूची से हटेंगे अपात्र मतदाता अब तक 1724 बीएलओ द्वारा माय बीएलओ एप पर 72.57 प्रतिशत गणना पत्रों का डिजिटाइजेशन किया गया है। डोर-टू-डोर सत्यापन के दौरान 63,342 मृत मतदाता, 1,78,589 अनुपस्थित मतदाता, 1,13,549 स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाता, 34,620 दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता एवं 22,873 अन्य कारणों से अप्राप्य मतदाता चिह्नित किए गए हैं। इनकी कुल संख्या 4,12,973 एवं प्रतिशत 26.09 है। यह श्रेणी अपात्र मतदाताओं की है और इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

16 से ली जाएंगी आपत्तियां तीन दिन शेष हैं। इस अवधि में अनमैप्ड श्रेणी के मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करवा सकते हैं। इसी क्रम में प्रत्येक ग्राम सभा में बीएलओ एवं राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए के साथ समन्वित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।