UP BC Sakhi Bharti: बलरामपुर के 153 गांव में जल्द होगी बीसी सखियों की भर्ती, तैयारी कर रहा विभाग
ग्रामीणों को बैंक की सुविधाएं आसानी से मिल सके, इसके लिए ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह की 153 ग्राम पंचायतों में बीसी सखियों की तैनाती की ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बलरामपुर। ग्रामीणों को बैंक की सुविधाएं आसानी से मिल सके, इसके लिए ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह की 153 ग्राम पंचायतों में बीसी सखियों की तैनाती की जाएगी। विभाग प्रक्रिया पूरा करने की तैयारी में जुटा है।
जिन गांवों में बीसी सखी की तैनाती नहीं उस गांव की सूची खंड विकास अधिकारी से विभाग ने प्राप्त कर लिया है।
प्रभारी उपायुक्त स्वत: रोजगार सुशील कुमार अग्रहरि ने बताया कि बीसी सखी ग्रामीण और बैंक के मध्य सेतु की तरह कार्य करती हैं। माइक्रो एटीएम और हैंडहेल्ड उपकरण की मदद से बीसी लोगों के घर पर ही जमा, निकासी, बैलेंस चेकिंग, बैंक की योजनाओं की जानकारी लोगोें को साझा करेगीं।
इससे ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक बार- बार चक्कर लगाने की परेशानी कम होगीं। समय और धन दोनों की बचत भी होगी। जिला मिशन प्रबंधक विवेक कुमार गोदर ने बताया कि बीसी सखी बनने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं कक्षा 12 पास, 18 से 40 वर्ष आयु व मोबाइल चलाने की जानकारी रखने वाली पात्र होंगी। बताया कि बीसी सखी का चयन लिखित परीक्षा के बाद मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त द्वारा गठित टीम के साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
