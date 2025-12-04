संवाद सूत्र, बलरामपुर। ग्रामीणों को बैंक की सुविधाएं आसानी से मिल सके, इसके लिए ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह की 153 ग्राम पंचायतों में बीसी सखियों की तैनाती की जाएगी। विभाग प्रक्रिया पूरा करने की तैयारी में जुटा है।

जिन गांवों में बीसी सखी की तैनाती नहीं उस गांव की सूची खंड विकास अधिकारी से विभाग ने प्राप्त कर लिया है।

प्रभारी उपायुक्त स्वत: रोजगार सुशील कुमार अग्रहरि ने बताया कि बीसी सखी ग्रामीण और बैंक के मध्य सेतु की तरह कार्य करती हैं। माइक्रो एटीएम और हैंडहेल्ड उपकरण की मदद से बीसी लोगों के घर पर ही जमा, निकासी, बैलेंस चेकिंग, बैंक की योजनाओं की जानकारी लोगोें को साझा करेगीं।