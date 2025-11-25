बलरामपुर के बाबू राजा के पास दो पासपोर्ट, केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। एक ही व्यक्ति ने दो पासपोर्ट बनवाकर विदेश की यात्रा की। दोनों पासपोर्ट अलग-अलग पते और कूटरचित अभिलेखों के सहारे बनवा लिया। गैंड़ास बजुर्ग थाना में नौवाडीह इटईरामपुर निवासी बाबू राजा पुत्र रोशन अली के विरुद्ध मुकदमा उप निरीक्षक राज कुमार चौधरी ने लिखाया है।

बाबू राजा ने मुंबई प्रवास के दौरान वहां की आइडी से विदेश जाने के लिए पासपोर्ट नंबर जे 551786 वर्ष 2011 में बनवाया था। इसके बाद पुन: वर्ष 2016 में दूसरा पासपोर्ट नंबर 6767020 ग्राम नौवाडीह इटईरामपुर के पते से बनवा लिया।

इसके लिए उसने कूटरचित दस्तावेजों आधार, माता का नाम, पत्नी का नाम, जन्मतिथि व पते में परिवर्तन करके दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया। इसका राजफाश पासपोर्ट कार्यालय कांप्लेक्स विपिन खंड गोमतीनगर लखनऊ के पत्र से हुआ। यह पत्र 14 अक्टूबर को पुलिस को मिला।