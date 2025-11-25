Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलरामपुर के बाबू राजा के पास दो पासपोर्ट, केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

    By Amit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    बलरामपुर में बाबू राजा नामक व्यक्ति ने दो पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा की। उसने कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग करके दूसरा पासपोर्ट बनवाया, जिसमें उसने पता और अन्य जानकारी बदल दी थी। पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ से सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाबू राजा से पूछताछ की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। एक ही व्यक्ति ने दो पासपोर्ट बनवाकर विदेश की यात्रा की। दोनों पासपोर्ट अलग-अलग पते और कूटरचित अभिलेखों के सहारे बनवा लिया। गैंड़ास बजुर्ग थाना में नौवाडीह इटईरामपुर निवासी बाबू राजा पुत्र रोशन अली के विरुद्ध मुकदमा उप निरीक्षक राज कुमार चौधरी ने लिखाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाबू राजा ने मुंबई प्रवास के दौरान वहां की आइडी से विदेश जाने के लिए पासपोर्ट नंबर जे 551786 वर्ष 2011 में बनवाया था। इसके बाद पुन: वर्ष 2016 में दूसरा पासपोर्ट नंबर 6767020 ग्राम नौवाडीह इटईरामपुर के पते से बनवा लिया।

    इसके लिए उसने कूटरचित दस्तावेजों आधार, माता का नाम, पत्नी का नाम, जन्मतिथि व पते में परिवर्तन करके दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया। इसका राजफाश पासपोर्ट कार्यालय कांप्लेक्स विपिन खंड गोमतीनगर लखनऊ के पत्र से हुआ। यह पत्र 14 अक्टूबर को पुलिस को मिला।

    प्रभारी थानाध्यक्ष शरद अवस्थी ने बताया कि पासपोर्ट अधिनियम भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबू राजा को थाना बुलाया गया था। उससे पूछताछ की गई है। जांच चल रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।