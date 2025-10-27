बलरामपुर में पानी भरे गड्ढे में डूबकर पिता-पुत्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। पुआल‌ से लदी डनलप पानी भरे गड्ढे में पलट जाने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। पानी में डूबने के कारण दोनों बैलों की भी मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा सोमवार सुबह छह बजे ललिया के मदरहवा गांव के पास हुआ है। मृतकों की पहचान हरैया के मोतीपुर गांव निवासी 55 वर्षीय सहजराम व उनके बेटे 25 वर्षीय दीपक उर्फ भोला के रूप में हुई है।‌

ललिया कि मदरहवा गांव में सुबह के समय ग्रामीण शौच के लिए निकले थे। तभी पानी भरे गड्ढे में डनलप पलटने से चीख-पुकार मच गई।‌ ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। ‌सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस व ग्रामीणों के प्रयास से सहजराम और दीपक को पानी भरे गड्ढे से बाहर निकाल गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। ‌दोनों बैल भी डूब चुके थे।