    बलरामपुर में पानी भरे गड्ढे में डूबकर पिता-पुत्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:39 AM (IST)

    बलरामपुर के ललिया में एक दुखद घटना में, पुआल से भरी डनलप के पानी से भरे गड्ढे में पलटने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सहजराम और उनके बेटे दीपक के रूप में हुई है। ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। पुआल‌ से लदी डनलप पानी भरे गड्ढे में पलट जाने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। पानी में डूबने के कारण दोनों बैलों की भी मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा सोमवार सुबह छह बजे ललिया के मदरहवा गांव के पास हुआ है। मृतकों की पहचान हरैया के मोतीपुर गांव निवासी 55 वर्षीय सहजराम व उनके बेटे 25 वर्षीय दीपक उर्फ भोला के रूप में हुई है।‌

    ललिया कि मदरहवा गांव में सुबह के समय ग्रामीण शौच के लिए निकले थे। तभी पानी भरे गड्ढे में डनलप पलटने से चीख-पुकार मच गई।‌ ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। ‌सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस व ग्रामीणों के प्रयास से सहजराम और दीपक को पानी भरे गड्ढे से बाहर निकाल गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। ‌दोनों बैल भी डूब चुके थे।

    ललिया थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि पिता पुत्र डनलप पर पुआल लादकर घर लौट रहे थे। इसी बीच संभवत: किसी बड़े वाहन के आ जाने पर किनारे करते समय डनलप नियंत्रित होकर सड़क से उतरकर पानी भरे गड्ढे में पलट गई। विधिक कार्रवाई की जा रही है।