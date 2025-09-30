मुजफ्फरनगर के दो चालक बलरामपुर में गिरफ्तार, जांच में सीतापुर फिर पंजाब से बिहार तक का निकला कनेक्शन

बलरामपुर पुलिस ने मुजफ्फरनगर के दो चालक मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद खालिद को टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। ये दोनों फर्जी फर्मों के नाम पर लोहे के कच्चे माल का परिवहन करते हुए पकड़े गए थे। जांच में पता चला कि माल बिहार से पंजाब ले जाया जा रहा था और इसमें सीतापुर का रघु ट्रेडिंग सेंटर भी शामिल था जो फर्जी दस्तावेजों पर पंजीकृत है।

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। अंतरराज्यीय टैक्स चोर गिराेह के दो सदस्यों को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद मारूफ व मोहम्मद खालिद निवासीगण ग्राम व पोस्ट शेरनगर थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर के तौर पर हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपियों के विरुद्ध राज्य कर अधिकारी सचल दल गोंडा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज था। दोनों फर्जी रूप से पंजीकृत फर्म के नाम पर लोहे के कच्चे माल का परिवहन करते पकड़े गए थे। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि राज्य कर अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने नगर कोतवाली में टैक्स चोरी के संबंध में तहरीर दी थी। इस पर प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने टीम के साथ गोपनीय ढंग से उतरौला मार्ग स्थित जियो पेट्रोल पंप के पास दो वाहनों को रोका गया।

दोनों वाहनों के द्वारा बिना ई-वे बिल के मिक्स ओल्ड आयरन स्क्रैप माल का परिवहन किया जा रहा था। कागजात देखने पर पता चला कि दोनों वाहनों के चालक व वाहन स्वामी एक ही व्यक्ति हैं। ट्रक पर लदे माल को अलग-अलग जगह से लोड करने की बात कही गई, जबकि दोनों वाहनों के माल का सप्लायर रघु ट्रेडिंग सेंटर ही है, जो कि बैठू पुत्र मनीराम निवासी सीतापुर के नाम पंजीकृत है।

प्राप्तकर्ता फर्म का नाम ग्लोबल इंटरप्राइजेज है, जो सोनू पुत्र राम सिंह के नाम से पंजीकृत है। वाहन संख्या यूपी 12 सीटी 0289 में लदे वाहन की टैक्स इनवाइस में 17835 किग्रा वजन अंकित था, जबकि वास्तविकता में वजन 925 किग्रा अधिक था। टैक्स चोरी व संगठित आर्थिक अपराध के तहत मोहम्मद मारूफ समेत चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पता चला कि रघु ट्रेडिंग सेंटर एवं प्राप्तकर्ता फर्म ग्लोबल एंटरप्राइजेज दोनों ही कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी तौर पर पंजीकृत हैं। मुकदमे के आधार पर मोहम्मद मारूफ व मोहम्मद खालिद को रेलवे कालोनी बलरामपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

बिहार से पंजाब ले जा रहे थे माल पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बिहार राज्य से ट्रकों पर स्क्रैप लोड कर बिना ई-वे बिल के दूसरे राज्य में ले जाते हैं। माल का बिल व गाड़ी कब निकालना है, कहां से निकालना है, इसकी सूचना सिर्फ मोबाइल पर ही प्राप्त होती है।