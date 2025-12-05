Language
    केंद्रीय मंत्री ने बाल विवाह का विरोध करने वाली शिवानी को दी शाबाशी, प्रयासों की सराहना की

    By Chandra Bhushan Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। बलरामपुर की शिवानी, जिसने बाल विवाह का विरोध कि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा की गई। कार्यक्रम का आनलाइन प्रसारण जिला प्रोबेशन कार्यालय में दिखाया गया।

    इस दौरान उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहीं बलरामपुर की चाइल्ड मैरिज सर्वाइवर शिवानी ने उनसे आनलाइन जुड़कर वार्ता की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने की लड़ाई जब लड़कियां स्वयं लड़ रहीं हैं, तो इसका अंत निश्चित है।

    शिवानी के पिता की मृत्यु के बाद जब उसकी माता ने कम उम्र में ही उसकी शादी कराने का प्रयास किया तो न सिर्फ उसने इसका विरोध कर शादी नहीं होने दी। वह अपनी पंचायत की अन्य लड़कियों का बाल विवाह होने से रोक चुकी हैं। इस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व बाल विकास मंत्री बेबीरानी मौर्या से सम्मानित की गई हैं।

    जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के पहले चरण में विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में बाल विवाह के मुद्दे पर शपथ ग्रहण, निबंध लेखन, वाद विवाद आदि गतिविधियां आयोजित कर जागरूक किया जाएगा।

    दूसरे चरण में धर्मगुरुओं, धार्मिक स्थलों, शादी में सेवा प्रदान करने टेंट हाउस, मैरिज लान, बैंड बाजा वालों को बाल विवाह में सेवाएं प्रदान न देने के लिए जानकारी दी जाएगी। अंतिम चरण में पंचायत के स्तर पर समुदाय के साथ मिलकर शपथ ग्रहण, बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।