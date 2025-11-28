Language
    यूपी में मिड-डे-मिल के 11 करोड़ रुपये डकार गए अफसर! तीन मदरसों के प्रधानाचार्य समेत 6 सस्पेंड

    By Shlok Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:25 PM (IST)

    बलरामपुर में मध्यान्ह भोजन योजना में 11 करोड़ रुपये के गबन के बाद तीन मदरसों के प्रधानाचार्यों समेत छह लोगों को निलंबित कर दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने यह कार्रवाई गबन के मुकदमे में नामजद होने के बाद की। बीएसए ने एमडीएम सेल के जिला समन्वयक समेत 44 लोगों पर केस दर्ज कराया है, जिनमें से पांच गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। मध्यान्ह भोजन योजना में 11 करोड़ रुपये का गबन सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में अफरातफरी है। एमडीएम सेल के जिला समन्वयक फिरोज अहमद खां समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी हरकत में आ गया है।

    जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने गबन के मुकदमे में नामजद तीन मदरसों के प्रधानाचार्यों एवं प्रत्येक के एक-एक सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। सभी मदरसा प्रबंध समिति के प्रबंधकों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है।

    मध्यान्ह भोजन योजना में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आने के बाद बीएसए शुभम शुक्ल ने एमडीएम सेल के जिला समन्वयक समेत 44 लोगों को नामजद करते हुए अन्य सहयोगियों पर केस दर्ज कराया है।

    इनमें मदरसा आयशा सिद्दीका पचपेड़वा की प्रधानाचार्य परवीन फातिमा, मदरसा दारुल उलूम फारुकिया मध्यनगर पचपेड़वा के प्रधानाचार्य गुलाम गौसुलवरा, सहायक अध्यापक नूरुल हुदा खान, वकील अहमद व मदरसा फजले रहमानिया पचपेड़वा के प्रधानाचार्य नूरुल हसन खान एवं परिचारक तौहीद को निलंबित कर दिया है।

    हालांकि अब तक इनमें से किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य ने बताया कि तीनों मदरसों के प्रबंधकों को पत्र भेज दिया गया है। आरोपित प्रधानाचार्यों व सहायक अध्यापकों को निलंबित करते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।

    डीसी एमडीएम समेत पांच हो चुके हैं गिरफ्तार 

    नगर कोतवाली की पुलिस डीसी एमडीएम फिरोज अहमद खान निवासी बरगदवा सैफ पचपेड़वा, प्रधानाध्यापक अशोक कुमार गुप्त निवासी बलुआ बलुई कोतवाली देहात, प्रधान नसीम अहमद निवासी चयपुरवा गैंसड़ी, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष मो. अहमदुल कादरी निवासी मध्यनगर पचपेड़वा एवं सहायक अध्यापक मलिक मुनव्वर निवासी धुसवा इटईरामपुर गैंड़ासबुजुर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

    प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली मनोज कुमार सिंह का कहना है कि मध्यान्ह भोजन योजना में गबन के नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मुख्य आराेपित समेत पांच को जेल भेजा जा चुका है। जल्द ही अन्य को गिरफ्तार की जाएगी।