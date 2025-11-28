यूपी में मिड-डे-मिल के 11 करोड़ रुपये डकार गए अफसर! तीन मदरसों के प्रधानाचार्य समेत 6 सस्पेंड

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। मध्यान्ह भोजन योजना में 11 करोड़ रुपये का गबन सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में अफरातफरी है। एमडीएम सेल के जिला समन्वयक फिरोज अहमद खां समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी हरकत में आ गया है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने गबन के मुकदमे में नामजद तीन मदरसों के प्रधानाचार्यों एवं प्रत्येक के एक-एक सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। सभी मदरसा प्रबंध समिति के प्रबंधकों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है।



मध्यान्ह भोजन योजना में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आने के बाद बीएसए शुभम शुक्ल ने एमडीएम सेल के जिला समन्वयक समेत 44 लोगों को नामजद करते हुए अन्य सहयोगियों पर केस दर्ज कराया है।

इनमें मदरसा आयशा सिद्दीका पचपेड़वा की प्रधानाचार्य परवीन फातिमा, मदरसा दारुल उलूम फारुकिया मध्यनगर पचपेड़वा के प्रधानाचार्य गुलाम गौसुलवरा, सहायक अध्यापक नूरुल हुदा खान, वकील अहमद व मदरसा फजले रहमानिया पचपेड़वा के प्रधानाचार्य नूरुल हसन खान एवं परिचारक तौहीद को निलंबित कर दिया है।

हालांकि अब तक इनमें से किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य ने बताया कि तीनों मदरसों के प्रबंधकों को पत्र भेज दिया गया है। आरोपित प्रधानाचार्यों व सहायक अध्यापकों को निलंबित करते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।