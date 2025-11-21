Delhi Blast: चीन-नेपाल और पाकिस्तान के MBBS डॉक्टर इंटेलिजेंस की रडार पर, खंगाली जा रही कुंडली

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। दिल्ली विस्फोट के बाद खुफिया एजेंसी की सतर्कता से स्वास्थ्य विभाग में अफरातफरी है। इंटेलिजेंस ने नेपाल, चीन व पाकिस्तान से एमबीबीएस डिग्री हासिल करने वाले चिकित्सकों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। कारण, इंटेलिजेंस जिले में डा. शाहीन का लिंक तलाश रही है। फिलहाल, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से जिले के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इन देशाें से डिग्री प्राप्त करने वाले चिकित्सकों की तैनाती न होने का दावा किया जा रहा है। बावजूद इसके अधिकारी अब निजी नर्सिंग होम चलाने वाले चिकित्सकों का ब्योरा एकत्र करने में जुट गए हैं।

-नेपाल सीमा से सटा जिला होने के कारण संवेदनशीलता व मतांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी को देखते हुए खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। बीते बुधवार को सीएमओ कार्यालय में खुफिया एजेंसी की टीम ने आकर पूछताछ की थी। इससे विभागीय अधिकारी व कर्मचारी सकते में हैं।

जनपद में 12 सामुदायिक व 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएमओ के अधीन संचालित हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेज के अधीन संयुक्त जिला चिकित्सालय, जिला मेमोरियल अस्पताल व जिला महिला चिकित्सालय में भी इंटेलिजेंस के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

जनपद में 55 नर्सिंग होम पंजीकृत हैं, जो एमबीबीएस चिकित्सकों की डिग्री पर पंजीकृत हैं। ऐसे में अब इन नर्सिंग होम के पंजीकरण में लगी एमबीबीएसए डिग्री चीन, नेपाल या पाकिस्तान की तो नहीं है, इसकी छानबीन की जा रही है।