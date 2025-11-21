Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: चीन-नेपाल और पाकिस्तान के MBBS डॉक्टर इंटेलिजेंस की रडार पर, खंगाली जा रही कुंडली

    By Shlok Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:12 PM (IST)

    दिल्ली विस्फोट के बाद खुफिया एजेंसी की सतर्कता से स्वास्थ्य विभाग में हलचल है। इंटेलिजेंस नेपाल, चीन और पाकिस्तान से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों की जानकारी जुटा रही है, क्योंकि वे जिले में डॉ. शाहीन का लिंक ढूंढ रहे हैं। सीएमओ कार्यालय का कहना है कि इन देशों से डिग्री वाले डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात नहीं हैं, लेकिन निजी नर्सिंग होम की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। दिल्ली विस्फोट के बाद खुफिया एजेंसी की सतर्कता से स्वास्थ्य विभाग में अफरातफरी है। इंटेलिजेंस ने नेपाल, चीन व पाकिस्तान से एमबीबीएस डिग्री हासिल करने वाले चिकित्सकों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है।

    कारण, इंटेलिजेंस जिले में डा. शाहीन का लिंक तलाश रही है। फिलहाल, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से जिले के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इन देशाें से डिग्री प्राप्त करने वाले चिकित्सकों की तैनाती न होने का दावा किया जा रहा है। बावजूद इसके अधिकारी अब निजी नर्सिंग होम चलाने वाले चिकित्सकों का ब्योरा एकत्र करने में जुट गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    -नेपाल सीमा से सटा जिला होने के कारण संवेदनशीलता व मतांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी को देखते हुए खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। बीते बुधवार को सीएमओ कार्यालय में खुफिया एजेंसी की टीम ने आकर पूछताछ की थी। इससे विभागीय अधिकारी व कर्मचारी सकते में हैं।

    जनपद में 12 सामुदायिक व 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएमओ के अधीन संचालित हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेज के अधीन संयुक्त जिला चिकित्सालय, जिला मेमोरियल अस्पताल व जिला महिला चिकित्सालय में भी इंटेलिजेंस के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

    जनपद में 55 नर्सिंग होम पंजीकृत हैं, जो एमबीबीएस चिकित्सकों की डिग्री पर पंजीकृत हैं। ऐसे में अब इन नर्सिंग होम के पंजीकरण में लगी एमबीबीएसए डिग्री चीन, नेपाल या पाकिस्तान की तो नहीं है, इसकी छानबीन की जा रही है।

    अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इंटेलिजेंस टीम के सदस्य नेपाल, चीन व पाकिस्तान मूल से संबंध रखने वाले चिकित्सकों के बारे में पूछताछ कर रहे थे।

    फिलहाल चिकित्सकों का जो विवरण है, उससे अवगत कराया गया है। अब निजी नर्सिंग होम के डिग्रीधारकों की जानकारी लेकर इंटेलिजेंस को अवगत कराया जाएगा।