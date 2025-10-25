बलरामपुर में तेंदुए ने महिला पर किया हमला, बचाने आए पति पर भी किया अटैक; दोनों की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। शौच के लिए खेत की तरफ गई वृद्ध पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। पत्नी के शोर पर बचाने दौड़े पति पर भी तेंदुआ ने हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए। चौधरीडीह बाजार निवासी 70 वर्षीय द्वारिका प्रसाद व 65 वर्षीय पत्नी कृष्णावती घायल हो गई। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया श्रावस्ती में किया गया। पत्नी की हालत गंभीर होने पर उसे संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा श्रावस्ती रेफर कर दिया गया।

घायल द्वारिका प्रसाद ने बताया कि शनिवार भोर करीब चार बजे पत्नी घर से थोड़ी दूर शौच के लिए गई थीं। इसी बीच अचानक तेंदुआ ने उस पर हमला कर दिया। चिल्लाने पर बचाव के लिए दौड़ा तो मुझे भी पंजा मारकर घायल कर दिया। बाजार वासियों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया श्रावस्ती पहुंचाया।