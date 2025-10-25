Language
    बलरामपुर में तेंदुए ने महिला पर किया हमला, बचाने आए पति पर भी किया अटैक; दोनों की हालत गंभीर

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:53 PM (IST)

    बलरामपुर के चौधरीडीह बाजार में एक तेंदुए ने शौच के लिए गई एक वृद्ध महिला पर हमला कर दिया। पत्नी की चीख सुनकर बचाने दौड़े पति पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल पत्नी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक तेंदुए के हमले की पुष्टि नहीं हुई है।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। शौच के लिए खेत की तरफ गई वृद्ध पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। पत्नी के शोर पर बचाने दौड़े पति पर भी तेंदुआ ने हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए। चौधरीडीह बाजार निवासी 70 वर्षीय द्वारिका प्रसाद व 65 वर्षीय पत्नी कृष्णावती घायल हो गई। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया श्रावस्ती में किया गया। पत्नी की हालत गंभीर होने पर उसे संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा श्रावस्ती रेफर कर दिया गया।

    घायल द्वारिका प्रसाद ने बताया कि शनिवार भोर करीब चार बजे पत्नी घर से थोड़ी दूर शौच के लिए गई थीं। इसी बीच अचानक तेंदुआ ने उस पर हमला कर दिया। चिल्लाने पर बचाव के लिए दौड़ा तो मुझे भी पंजा मारकर घायल कर दिया। बाजार वासियों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया श्रावस्ती पहुंचाया।

    जहां इलाज के बाद पत्नी कृष्णावती की हालत गंभीर होने के कारण जिला संयुक्त चिकित्सालय भिनगा श्रावस्ती रेफर कर दिया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है।

    क्षेत्रीय वनाधिकारी बनकटवा रेंज शत्रोहन लाल ने बताया कि मौके पर टीम भेज कर जांच कराई जा रही है। मौके पर जानपर के पैरों के निशान से ही उसका पता चलेगा। अभी हमला करने वाला जानवर तेंदुआ है यह पता नहीं है। टीम की रिपोर्ट के बाद ही तेंदुए के हमले की पुष्टि की जाएगी। फिलहाल ग्रामीण और घायल तेंदुआ ही बता रहे हैं।