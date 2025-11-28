बलरामपुर में 46 करोड़ की लागत से होगा कोड़री-मथुरा मार्ग का चौड़ीकरण, 16 KM लंबी है सड़क

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। कोड़री–मथुरा चौधरीडीह मार्ग के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कार्य का शुभारंभ शुक्रवार को तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्र व प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता कुमार शैलेंद्र ने वैदिक मंत्रोच्चार व पूजन-अर्चन के साथ किया। करीब 16 किमी लंबी सड़क 46 करोड़ से अधिक की लागत से बनाई जाएगी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

विधायक ने कहा कि यह सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तरक्की का मजबूत आधार बनेगी। मथुरा–चौधरीडीह मार्ग का चौड़ीकरण शुरू होने से गांवों का संपर्क बेहतर होगा। किसानों, छात्रों, व्यापारियों व आम राहगीरों को सीधा लाभ मिलेगा।

यूपी सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सड़क न केवल सफर को आसान करेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार का मार्ग खोलेगी। विकास हमारा संकल्प है और इसे धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता है। कहा कि निर्माण की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। इस सड़क के बनने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। कहा कि हमारी सरकार विकास को राजनीति से ऊपर रखकर काम कर रही है। इसका फायदा आमजन को मिल रहा है।