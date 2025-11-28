Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलरामपुर में 46 करोड़ की लागत से होगा कोड़री-मथुरा मार्ग का चौड़ीकरण, 16 KM लंबी है सड़क

    By Amit Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    बलरामपुर में 46 करोड़ की लागत से कोड़री-मथुरा चौधरीडीह मार्ग के चौड़ीकरण का शुभारंभ हुआ। विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सड़क बनने से गांवों का संपर्क बेहतर होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्माण की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। कोड़री–मथुरा चौधरीडीह मार्ग के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कार्य का शुभारंभ शुक्रवार को तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्र व प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता कुमार शैलेंद्र ने वैदिक मंत्रोच्चार व पूजन-अर्चन के साथ किया। करीब 16 किमी लंबी सड़क 46 करोड़ से अधिक की लागत से बनाई जाएगी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक ने कहा कि यह सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तरक्की का मजबूत आधार बनेगी। मथुरा–चौधरीडीह मार्ग का चौड़ीकरण शुरू होने से गांवों का संपर्क बेहतर होगा। किसानों, छात्रों, व्यापारियों व आम राहगीरों को सीधा लाभ मिलेगा।

    यूपी सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सड़क न केवल सफर को आसान करेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार का मार्ग खोलेगी। विकास हमारा संकल्प है और इसे धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता है। कहा कि निर्माण की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

    किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। इस सड़क के बनने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। कहा कि हमारी सरकार विकास को राजनीति से ऊपर रखकर काम कर रही है। इसका फायदा आमजन को मिल रहा है।

    प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप कराया जाएगा। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी, अमरनाथ शुक्ल, जनमेजय सिंह, राघवराम पांडेय, शिवप्रसाद यादव, गोविंद पाठक, विपुल मिश्र, अरविंद अवस्थी, बुद्धिसागर अवस्थी उपस्थित रहे।