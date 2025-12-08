Language
    देवीपाटन मंदिर परिसर में 10 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला, नौ कंपनियों में 1257 पदों के लिए होगा इंटरव्यू

    By Chandra Bhushan Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    देवीपाटन मंदिर परिसर में 10 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नौ कंपनियां भाग लेंगी। इस मेले में हाई स्कूल से लेकर आईटीआई पास युवा ...और पढ़ें

    देवीपाटन मंदिर परिसर में लगेगा रोजगार मेला।

    संवाद सूत्र, बलरामपुर। शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने एवं बेरोजगारी कम करने के लिए जिला सेवा योजन विभाग की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। इसी उद्देश्य से 10 दिसंबर को देवी पाटन मंदिर परिसर तुलसीपुर में रोजगार मेला लगाया जाएगा। मेले में नौ निजी कंपनियां प्रतिभाग कर युवाओं को नौकरियां देगीं।

    इसके अलावा मेले में उद्योग विभाग एवं जिला अग्रणी बैंक की ओर से स्टाल लगा कर युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण का आवेदन लिया जाएगा। इच्छुक युवा मेले में प्रतिभाग कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।

    जिला सेवा योजन अधिकारी मीता गुप्ता ने बताया कि बुधवार को आयोजित रोजगार मेले में 1257 रिक्त पदों के लिए नौ कंपनियां प्रतिभाग करेगीं। इसमें सिस्का इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनेजमेंट कंपनी 110 रिक्त पद के लिए युवाओं का साक्षात्कार के माध्यम से चयन करेंगी।

    इसी तरह गोयो साल्यूशंस प्रा. लि. 40 पद, सिडेक 170 पद, आर्कटिक इंडस्ट्रीज वाराणसी 170 पद, जय भारत मैन पावर इंटरप्राइजेज 95 पद, यस कांसट्रक्शन 130 पद, शिवशक्ति एग्रीटेक लिमिटेड 250 पद, पुखराज हेल्थ केयर प्रा. लि 50 पद व भारतीय जीवन बीमा निगम प्रा. लि 50 खाली पदों को भरने के लिए युवाओं का साक्षात्कार लेगी। 10 से 25 हजार तक की नौकरी मिलेगी।

    बताया कि सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन करने वाले युवाओं को साक्षात्कार के लिए मौका मिल सकेगा। बताया कि मेले में प्रतिभाग करने वाले युवा अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों की कम से कम तीन सेट फोटा कापी के साथ आएं।