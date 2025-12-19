बलरामपुर में नेपाल सीमा के पास खुलेगा आईबी कार्यालय, जमीन खरीदने की तैयारी शुरू

संवादसूत्र, तुलसीपुर (बलरामपुर)। तुलसीपुर नगर क्षेत्र में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) का कार्यालय खुलेगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को तीन हजार स्क्वायर मीटर यानी एक एकड़ जमीन की खरीद करने के लिए भेजा है। एसडीएम जमीन सड़क के किनारे पता करने व इसकी खरीद के लिए स्थानीय लेखपाल को जिम्मेदारी दी है। नगर क्षेत्र नेपाल सीमा से मात्र 18 किमी की दूरी पर स्थित है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा की बेहतर सुरक्षा व उसे चाक चौबंद रखने के लिए खुफिया एजेंसी को तैनात कर कार्यालय स्थापित करने जा रही है। ताकि नेपाल के रास्ते घुसपैठ करने वालों के साथ असामाजिक गतिविधियों पर सटीक नजर रख सकें। उन पर समय रहते अंकुश लगाकर कार्रवाई की जा सके।

तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा व हरैया सतघरवा विकासखंड नेपाल की सीमा से लगी है। जहां पर हमेशा अंतरराष्ट्रीय तस्करों व आपराधिक गतिविधियों का डर हमेशा बना रहता है।

उतरौला में मतांतरण गिरोह के पकड़े जाने के बाद से जिले की संवेदनशीलता बढ़ गई है। इन्हीं सब को देखते हुए भारत सरकार ने यहां पर खुफिया विभाग का कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू की है।

एसडीएम राकेश कुमार जयंत ने बताया कि डीएम के निर्देश पर जमीन देखी जा रही है। शीघ्र ही अपेक्षित जमीन को खरीद कर कार्यालय बनाने के लिए विभाग को सौंप दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि जमीन चिह्नित करने के बाद खुफिया विभाग के लोगों को बुलाकर दिखाया जाएगा। उनकी संतुष्टि और सहमति होने पर ही जमीन की खरीद की जाएगी।