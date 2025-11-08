Language
    नेपाल ले जाए जा रहे बकरों से लदी पिकअप जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार

    By Shlok Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:55 PM (IST)

    नेपाल ले जा रहे बकरों से भरी एक पिकअप को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए यह कार्रवाई की और तस्करों को धर दबोचा।

    नेपाल ले जाए जा रहे बकरों से लदी पिकअप पकड़ी।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। तस्करी के लिए नेपाल ले जाए जा रहे बकरों से लदी पिकअप को सशस्त्री सीमा बल 50वीं वाहिनी के जवानों ने पचपेड़वा के धुबौलिया गांव के पास पकड़ लिया। पिकअप से 33 बकरे व एक बकरी बरामद की गई।

    पिकअप सवार पचपेड़वा के बैरिहवा गांव निवासी हकीकुल्ला, गणेशपुर के फिरोज शाह, विशुनपुर टनटनवा के गुलाम सिंह व मदरहवा कला निवासी सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया।

    पचपेड़वा थाना के प्रभारी निरीक्षक ओपी चौहान ने बताया कि एसएसबी 50वीं वाहिनी के सहायक उपनिरीक्षक मोड़वाड़ीया हमीर को सूचना मिली कि कुछ लोग भारी मात्रा में बकरों को नेपाल ले जाने की फिराक में हैं।

    इस पर मोड़वाड़िया हमीर ने साथी जसबिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह व अखिलेश चौबे के साथ धुबौलिया से बनगांव होते हुए नेपाल की आरे जाने वाले रास्ते पर पहुंचे। सीमा स्तंभ से मात्र दो किमी दूरी पर एसएसबी मुस्तैद हो गई। तभी बनगांव की तरफ जा रही एक पिकअप आती दिखी। पिकअप को रोककर तलाशी ली गई।

    वाहन से 33 बकरे व एक बकरी बरामद होने पर कागज मांगे गए, लेकिन पिकअप सवार नहीं दिखा सके। चारों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें घेरकर पकड़ लिया गया। सहायक उपनिरीक्षक मोड़वाड़ीया हमीर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।