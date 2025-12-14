यूपी में उज्ज्वला योजना तीसरे चरण में इन महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन, पात्रता श्रेणी में हुआ बदलाव

संवाद सूत्र, बलरामपुर। गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने की मुहिम सरकार ने एक बार फिर से शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से तीसरे चरण का कनेक्शन निर्धन परिवारों को दिया जाएगा। इससे वर्ष भर में दो बार निश्शुल्क सिलेंडर का लाभ लाभार्थियों को मिलगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योजना के तीसरे चरण में कनेक्शन की पात्रता श्रेणी में भी उलटफेर की गई है। इस बार एक लाख 20 हजार तक वार्षिक आय वाले परिवार को कनेक्शन मिल सकेगा। साथ ही दोपाहिया वाहन घर में हाेने पर अपात्र कर दिए जाएगें।

अब तक जिले में करीब दो लाख 40 हजार उज्वला कनेक्शन धारक हैं, जिन्हें हर वर्ष होली व दीपावली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है। यही नहीं, अन्य सिलेंडरों पर भी 300 रुपये की छूट मिलती है। तीन वर्ष पहले गरीबी रेखा के नीचे वाले दो लाख 40 हजार परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देते हुए चूल्हा व गैस सिलेंडर दिया गया था।

इस योजना की तीसरे चरण की शुरूआत होने पर इसमें बीपीएल श्रेणी के जो लाभार्थी कनेक्शन नहीं पाए थे, उन्हें तो लाभ मिलेगा ही साथ अन्य गरीब परिवार भी कनेक्शन दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए शर्त है कि उस परिवार की वार्षिक आय एक लाख 20 हजार से अधिक व घर में किसी भी सदस्य के पास मोटर साइकिल नहीं होनी चाहिए। आवेदन की शर्ते आवेदक महिला हो, दो रंगीन फोटो के साथ बैंक पास बुक की छायाप्रति,राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति, बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र (वार्षिक एक लाख 20 हजार से कम) होना चाहिए, आवेदन करने वाले बीपीएल को छोड़कर अन्य आवेदकों के घर में मोटरसाइकिल भी नहीं होनी चाहिए। राशनकार्ड में दर्ज किसी भी सदस्य के नाम पर कोई भी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।