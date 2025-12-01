Language
    तेंदुए के हमले में जान गंवाने वाले बच्चे के स्वजन से मिले वन मंत्री, परिजन को दी पांच लाख की आर्थिक मदद

    By Shlok Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:34 PM (IST)

    बलरामपुर में तेंदुए के हमले में एक बच्चे की मौत के बाद वन मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। वन विभाग तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रहा है और सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

    तेंदुए के हमले में जान गावने वाले बच्चे के स्वजन से मिले वन मंत्री।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। सोहेलवा जंगल से सटे नेवलगंज गांव के मजरा रेहारपुरवा झौहना में तेंदुआ मां इंदिरावती के बगल सो रहे डेढ़ वर्षीय रोहित को उठा ले गया था। रविवार सुबह उसका क्षत-विक्षत शव गांव के पास पाया गया। घटना की जानकारी होने पर वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना साेमवार को जनपद में आए।

    कलेक्ट्रेट में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढ़स बंधाया। साथ ही पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के उपायों की समीक्षा की। इससे पूर्व जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने रेहारपुरवा गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात व ग्रामीणों से संवाद किया।

    वन मंत्री ने कहा कि मानव जीवन सर्वोपरि है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षा एवं जागरूकता तंत्र को और मजबूत बनाया जाए। कहा कि वन विभाग के उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जाए।

    वन्यजीव के हमले की घटनाओं में रिस्पांस टाइम न्यूनतम हो। संवेदनशील वन क्षेत्रों को रेड अलर्ट जोन घोषित किया जाए। ड्रोन, बड़े ट्रेंकुलाइज का प्रयोग, जोन एवं सेक्टर आधारित टीमों का गठन कर नियमित पेट्रोलिंग की जाए।

    रेस्क्यू, निगरानी एवं संचार के लिए ड्रोन, कैमरा ट्रैप एवं आधुनिक वायरलेस सिस्टम बढ़ाए जाएं। कहा कि जंगल से सटे गांवों में जन-जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाया जाए। वन विभाग, पुलिस, राजस्व एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। प्रत्येक वन्य क्षेत्र के गांवों में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया जाए एवं तेंदुआ मित्र वालंटियर बनाकर जागरूकता बढ़ाई जाए।

    सदर विधायक पल्टूराम, जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) रेणु सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव (पूर्वी क्षेत्र) अशोक प्रसाद सिन्हा, हेड प्रोजेक्ट टाइगर राम कुमार, सीडीओ हिमांशु गुप्त, वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त एम सेम्मारन, प्रभागीय वनाधिकारी सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग सूरज, प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा, श्रावस्ती आदि उपस्थित रहे।

    सरकार पूरी तरह संवेदनशील

    वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में राज्य सरकार मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण दोनों के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे मामलों में त्वरित निर्णय और तकनीक आधारित निगरानी ही प्रभावी समाधान है।

    गन्ना पर्चियों का शीघ्र हो वितरण

    डीएम ने वन्य क्षेत्रों के गांवों में गन्ना पर्चियों का शीघ्र वितरण एवं गन्ना कटान समयबद्ध रूप से कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से अपील की कि वन क्षेत्र में विशेष सतर्कता रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वन्यजीव की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें। खंड विकास अधिकारी पल्लवी सचान मौजूद रहीं।