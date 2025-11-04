बलरामपुर में पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या मामले में इस दिन आ सकता है फैसला

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या मामले में आरोपित ललितपुर जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के मुकदमे में अब पांच नवंबर को फैसला आ सकता है।

सोमवार को फैसला आना था, लेकिन वादी मुकदमा अन्यत्र अदालत पर स्थानांतरित करने का प्रार्थना पत्र जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी की अदालत पर प्रस्तुत किया। इस लिए अगली तिथि लगा दी गई। बता दें चार जनवरी 2022 को पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या घर से कुछ कदम पहले की कर दी गई थी।