Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलरामपुर में पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या मामले में इस दिन आ सकता है फैसला

    By Amit Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:45 AM (IST)

    बलरामपुर में तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में आरोपित पूर्व सांसद रिजवान जहीर के मुकदमे पर फैसला 5 नवंबर को आ सकता है। वादी मुकदमा द्वारा अदालत में स्थानांतरण याचिका दायर करने के कारण फैसला टल गया। पूर्व चेयरमैन की हत्या 4 जनवरी 2022 को हुई थी। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या मामले में आरोपित ललितपुर जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के मुकदमे में अब पांच नवंबर को फैसला आ सकता है।

    सोमवार को फैसला आना था, लेकिन वादी मुकदमा अन्यत्र अदालत पर स्थानांतरित करने का प्रार्थना पत्र जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी की अदालत पर प्रस्तुत किया। इस लिए अगली तिथि लगा दी गई। बता दें चार जनवरी 2022 को पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या घर से कुछ कदम पहले की कर दी गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुकदमा वादी अब्दुल मेहमूद खान ने जिला जज न्यायालय पर दिए प्रार्थना पत्र में कहां है कि रिजवान जहीर व उनके दामाद रमीज नेमत के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा कच्छ संख्या तीन की अदालत पर विचाराधीन है।

    प्रकरण में संपूर्ण कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। आदेश होना बाकी है। इस पर पीठासीन अधिकारी कच्छ संख्या तीन ने जनपद न्यायाधीश को अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी है। अब मामले की मामले की सुनवाई पांच नवंबर को होगी।