    यूपी में दीपावली और छठ पूजा को लेकर परिवहन विभाग तैयार, इन मार्गों पर बढ़ेगी बसों की संख्या

    By Chandra Bhushan Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:59 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किराए पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    त्योहार को लेकर परिवहन निगम बढ़ाएगा बसों की संख्या।

    संवाद सूत्र, बलरामपुर। दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर परिवहन निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली, कानपुर व प्रयागराज, समेत 14 मार्गाें पर बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा। जिस मार्ग पर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी उस मार्ग पर और बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।

    दीपावली व छठ पूजा में यात्रियों की सुविधा को लेकर परिवहन निगम ने सभी रूटों पर रोडवेज बसों के संचालन की कार्ययोजना तैयार कर ली है। मुख्यालय से निर्देश मिलने पर बसों का संचालन करने की बात निगम के अधिकारी कह रहे है।

    दिल्ली मार्ग पर 10 से बढ़ाकर 14 बसों का संचालन किया जाएगा। इसी तरह कानपुर मार्ग पर 22 से 30, बहराइच-लखनऊ मार्ग पर आठ से 10, गोंडा, लखनऊ मार्ग पर 10 से 12, अयोध्या मार्ग पर छह से 10, वाराणसी मार्ग पर दो से चार व प्रयागराज मार्ग पर चार बढ़ाकर पांच बसें कर दी गई हैं।

    वहीं, बस्ती मार्ग पर एक से दो, बलरामपुर,गोंडा-बढ़नी रूट पर पांच, बहराइच मार्ग पर 10 इसी तरह उतरौला मार्ग पर रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। इससे सफर करने वाले यात्रियों को आसानी होगी।

    सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गोपीनाथ दीक्षित ने बताया कि वर्तमान में 101 बसाें का बेड़ा हैं। दीपावली व छठ पूजा को देखते हुए सभी मार्गों पर बसों का संचालन बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। मुख्यालय से निर्देश मिलने पर बढ़ाई गई बसों का संचालन किया जाएगा।