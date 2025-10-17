UP के बलरामपुर में किराने के दुकान में बेचा जा रहा था ऐसा सामान, छापामारी करने पहुंची पुलिस के भी उड़े होश; 3 गिरफ्तार
बलरामपुर में पुलिस और अग्निशमन विभाग ने अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ छापेमारी की। पचपेड़वा पुलिस ने गनेशपुर में एक किराना दुकान से पटाखे बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया। गैंड़ासबुजुर्ग पुलिस ने महुआबाजार में एक अन्य किराना दुकान से भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण टीम, बलरामपुर। अवैध पटाखा भंडारण के विरुद्ध पुलिस व अग्निशमन विभाग का छापेमारी अभियान जारी है। पचपेड़वा पुलिस ने गनेशपुर चौराहा स्थित किराना की दुकान पर अवैध पटाखे बरामद करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं गैंड़ासबुजुर्ग पुलिस ने महुआबाजार में एक किराना दुकान से भारी मात्रा में पटाखे की अवैध बिक्री पकड़ी गई है।
पचपेड़वा थाना के प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाशचौहान ने बताया कि उपनिरीक्षक योगेश प्रताप सिंह ने गनेशपुर स्थित किराना की दुकान में पटाखा बेच रहे मधवानगर गांव निवासी अजय सोनी व शिवमअग्रहरि को गिरफ्तार किया है।
वहीं, गैंड़ासबुजुर्गथानाध्यक्ष राजीव कुमार मिश्र ने बताया कि महुआ बाजार स्थित किराना की दुकान में पटाखा बेच रहे विजय कसौधन की गिरफ्तारी की गई है। अभियान में उपनिरीक्षक किसलय मिश्र व शुभम कुमार यादव शामिल रहे।
