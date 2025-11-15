Language
    Bihar Election Results 2025: हत्या व गैंगस्टर का आराेपित रमीज नेमत संभाल रहा था RJD का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:22 PM (IST)

    रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है और ललितपुर जेल में बंद सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है। इस पर नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। यह जमानत पर बाहर हैं। पूर्व चेयरमैन की हत्या मामले में 20 नवंबर को सुनवाई है। यही राजद का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन देखते हैं।

    पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ससुर पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर व पत्नी जेबा रिजवान के साथ रमीज नेमत (बाएं से दाएं)-जागरण आर्काइव

    अमित श्रीवास्तव, जागरण. बलरामपुर : बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव परिवार में बवाल मच गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करके तहलका मचा दिया।

    एक्स पर पोस्ट में रोहिणी ने कहा है ‘मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।’ इस पोस्ट में संजय यादव के साथ रोहिणी आचार्य ने रमीज का नाम लिया है।

    रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है और ललितपुर जेल में बंद सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है। इ पर नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। यह जमानत पर बाहर हैं। पूर्व चेयरमैन की हत्या मामले में 20 नवंबर को सुनवाई है। यही राजद का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन देखते हैं।

    इनकी पत्नी जेबा रिजवान दो बार तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर हार चुकी हैं। रमीज नेमत का नाम रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट में डालकर खलबली मचा दी है। इंटरनेट मीडिया पर रमीज नेमत की फोटो सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रसारित हो रही है।

    रमीज पर दर्ज मामले 
    रमीज नेमत पुत्र नियामतउल्लाह खां तुलसीपुर तहसील के भंगहाकला गांव का मूल निवासी है। इसकी शादी बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान के साथ हुई है। रमीज नेमत तुलसीपुर के शीतलपुर स्थित पूर्व सांसद रिजवान जहीर के आवास पर ही रहा करता था। रमीज नेमत का आपराधिक इतिहास 2021 में शुरू हुआ जब पंचायत चुनाव के दौरान दो गुटों में हुए भीषण संघर्ष में रमीज नेमत के खिलाफ हिंसा आगजनी और बलवा की रिपोर्ट दर्ज की गई।

    इस मामले में अपर सत्र न्यायालय से दोष मुक्त कर दिए गए हैं। 2022 में तुलसीपुर के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या मामले में रमीज नेमत आरोपी बना। इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की गई और गैंग्सटर भी लगाया गया। रमीज नेमत के खिलाफ कौशांबी जिले के कोखराज थाने में भी हत्या मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। रमीज नेमत बलरामपुर जेल में बंद था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। पूर्व चेयरमैन की हत्या मामले में 20 नवंबर को सुनवाई है।