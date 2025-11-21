SIR in UP: मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही, एसडीएम ने 10 सुपरवाइजरों को दी चेतावनी
बलरामपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही सामने आई है। एसडीएम हेमंत कुमार गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने 10 बीएलओ सुपरवाइजरों को चेतावनी दी और कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। एसआइआर कार्य को 4 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) जिले के चार विधानसभा गैंसड़ी, तुलसीपुर, बलरामपुर व उतरौला में 15,80,625 मतदाताओं को चार दिसंबर गणना प्रपत्र भरा कर अपलोड करना हैं।
उपजिलाधिकारी हेमंत कुमार गुप्ता ने विधान सभा के श्रीदत्तगंत, कायम जोत, पचौथा, लखमा व महमूदनगर को निरीक्षण किया। इसमें कार्य की प्रतिग बेहद खराब पाया गया। एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बीएलओ सुपरवाइजर, दुर्गेश कुमार, धनेश्वर, निखिल व्यास, चंद्र प्रकाश, हरीशचंद कपिल यादव, गौरवा प्रताप सिंह, दीपक कुमार, हरीश्याम चतुर्वेदी व अंकित कुमार पांडेय को कार्य में लापरवाही करने पर कोठर कार्रवाई की चेतावनी दिया।
संबंधित बीएलओ पत्र लिखने का निर्देश दिया। बताया कि एसआइआर कार्य बीएलओ को चार दिसबंर तक पूरा कराने का समय है। लेकिन सुपरवाइजर व बीएलओ के लापरवाही से कार्य की स्थित ठीक नही है। कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है, सुधार न होने कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर श्रीदत्तगंज के खंड शिक्षाधिकारी रमेश चंद मौर्या मौजूद रहें।
