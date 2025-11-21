Language
    SIR में लापरवाही हुई तो तीन सहायक निर्वाचन अधिकारियों से स्पष्टीकरण, आठ का रोका मानदेय

    By Amit Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:08 PM (IST)

    बलरामपुर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में लापरवाही सामने आई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने तीन सहायक निर्वाचन अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा है। साथ ही, सुपरवाइजरों को नोटिस जारी की गई है और बीएलओ का एक दिन का मानदेय रोकने का आदेश दिया गया है। अधिकारी ने एसआईआर कार्यों में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात कही है।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) में बीएलओ के साथ जिम्मेदार अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आई है।

    निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि एसआइआर में लापरवाही मिलने पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पल्लवी सचान (खंड विकास अधिकारी हरैया), सियाराम वर्मा (खंड शिक्षा अधिकारी हरैया-सतघरवा) व स्वामीनाथ (खंड शिक्षा अधिकारी तुलसीपुर) से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    सुपरवाइज़र हेमंत द्विवेदी, संतोष पांडेय, कुलदीप यादव, सुरेश तिवारी, राकेश पांडेय, गरिमा श्रीवास्तव और अभिनव यादव को नोटिस जारी की गई है।

    इसके साथ ही बीएलओ की भूमिका निभा रहीं हरैया सतघरवा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उर्मिला, रीता व अनुपम मिश्रा, शिक्षामित्र राजित राम, प्रतिभा सिंह, रोजगार सेवक शहाबुद्दीन, मनीष कुमार सिंह व पंचायत सहायक सविता देवी का एक दिन का मनदेय रोकने का निर्देश दिया है। कहा कि एसआइआर के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।