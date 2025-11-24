बलरामपुर में तेज हुआ एसआईआर अभियान, मतदाताओं के घर पहुंच रहे बीएलओ

जागरण टीम, बलरामपुर। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर शहर से लेकर गांवों में सक्रियता तेज हो गई है। बीएलओ मुहल्ले व गांव की गलियों में मतदाताओं के घर पहुंच रहे हैं, तो सूची से नाम कट जाने के डर से मतदाता भी बीएलओ से संपर्क साधने लगे हैं।

नगर पालिका अध्यक्ष डा. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू के निर्देश पर नगर के सभी वार्डों में विशेष शिविर शुरू किया गया है। इसमें सभी वार्डों के सभासद गणना प्रपत्र बांटने में बीएलओ का सहयोग करेंगे। इसकी मानीटरिंग की जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी को सौंपी गई है।

नपाप चेयरमैन ने बताया कि सभी वार्डों में विशेष शिविर पर पात्र नागरिकों को फार्म-छह, सात, आठ का वितरण किया जा रहा है। मौके पर ही फार्म भरवाने एवं जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कहा कि नगर के किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए, इसके लिए टीम वार्ड स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

ईओ लालचंद मौर्य को अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में नगर के अचलापुर नीलबाग में सभासद राजेश कश्यप रामू ने बीएलओ व मतदाताओं का सहयोग कर गणना प्रपत्र भराए। बीएलओ पूनम देवी, रिंकू और गुलाब चंद्र राही ने मतदाताओं को गणना प्रपत्र देकर समय से भरकर जमा करने की अपील की।

वार्ड नंबर 10 टेढ़ीबाजार में सभासद सरोज तिवारी, वार्ड नंबर 25 पुरानी बाजार में सभासद नीलम शुक्ल, खलवा उत्तरी में सभासद संदीप मिश्र, अस्पताल वार्ड पुरैनिया में सभासद कुमैल समेत सभी 25 वार्डों में सभासदों ने गणना प्रपत्र भरने में बीएलओ का सहयोग किया।

सदर विधानसभा के गौरा मंडल में बूथ संख्या 176 दुर्गापुर समगरा में भाजपा नेता डा. अजय सिंह पिंकू ने एसआइआर का फार्म भरकर बीएलओ के पास जमा कराय। मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह मौजूद रहे। बीडीओ ने मतदाताओं को किया जागरूक मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर प्राथमिक विद्यालय भिटौढ़ी में जागरूकता बैठक की गई। खंड विकास अधिकारी अवनींद्र पांडेय ने ग्रामीणों को गणना प्रपत्र भरने से लाभ की जानकारी दी। कहा कि 2003 में यदि मतदाता नहीं थे, तो उसका विवरण न भरें, लेकिन वर्तमान में वोटर हैं तो गणना प्रपत्र अवश्य भरें।