जागरण संवाददाता, बलरामपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनपद में कार्यरत 829 चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन वृद्धि पर लगा मनमानी का ग्रहण 19 महीने बाद हट गया है। वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी वेतन में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी न होने से चिकित्सक व कर्मचारी आहत थे। वेतन वृद्धि की फाइल 19 माह से अधिकारियों की मेज पर धूल फांक रही थी। नवागत जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने सीएमओ के अनुमोदन पर वेतनवृद्धि की फाइल स्वीकृत कर दी है। कड़े संघर्षों के बाद इस माह बढ़े हुए वेतन के साथ कर्मियों को डीए एरियर का भी उपहार मिलेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनपद में 49 संविदा चिकित्सक व 780 कर्मचारी नियुक्त हैं। नियमानुसार इन कर्मचारियों की अप्रैल 2024 से वेतनवृद्धि की जानी थी। बढ़ा हुआ वेतन मई में मिलना था। 829 संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की फाइल तो तैयार हुई, लेकिन उस पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई थी। परिणाम नए वित्तीय वर्ष में भी कर्मचारी पुराने वेतनमान पर अपनी सेवाएं देते हुए 19 माह से वृद्धि की आस लगाए हैं।

इसे लेकर एनएचएम कर्मचारी संघ की ओर से चिकित्सकों व कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया। साथ ही बांह पर काली पट्टी बांध कार्य करते हुए विरोध जताया। इस पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने बीते जून में चार सदस्यीय समिति गठित की थी। इसमें जिला क्षय रोग अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक नसीम अहमद, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के शितांशु रजक, सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर सूर्यमणि त्रिपाठी एवं आकाश सिंह नामित किए गए थे। इसके बाद भी अगले चार माह तक कर्मियों का इंतजार बढ़ता गया। अब डीएम की स्वीकृति के बाद एनएचएम संविदा चिकित्सकों व कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।