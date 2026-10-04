बलरामपुर में नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी, किसानों से सहमति पत्र एकत्र

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। खलीलाबाद-बहराइच वाया बलरामपुर रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों से भूमि के अभिलेख व सहमति पत्र (एनओसी) लिए जा रहे हैं।

शनिवार को सदर ब्लाक के रानीजोत देवरिया में शिविर लगाकर किसानों से संबंधित अभिलेख लिए गए। खलीलाबाद से सिद्धार्थनगर जनपद में अधिकांश काम पूरा हो गया है, ऐसे में जिले में तेजी से काम शुरू किया गया है।

उतरौला तहसील क्षेत्र के गांवों में किसानों के अभिलेख पहले ही जमा हो चुके हैं। रानीजोत देवरिया में जिला प्रशासन ने शिविर लगाकर किसानों से सहमति पत्र और जमीन से संबंधित दस्तावेज एकत्र किए। प्रपत्रों की जांच के बाद पात्र किसानों को अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर दिया जाएगा।



जिलाधिकारी डा. विपिन कुमार जैन ने बताया कि किसानों की सहूलियत के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए गांवों में ही विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि किसानों को बेवजह भागदौड़ न करनी पड़े। रानीजोत देवरिया में 219 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है।