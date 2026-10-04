गाजीपुर में सबसे अधिक दौड़ा 308 पहियों वाला ट्रक, एक दिन में 200 टन वजनी वेसल लेकर तय किया 50 किमी का सफर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रक (308 पहियों वाले) पर 200 टन से अधिक वजन और करीब 100 फीट लंबा विशाल औद्योगिक बायलर शनिवार को सबसे अधिक जनपद में एक दिन में 50 किलोमीटर चला। वह कैथी से चलकर देवकठियां के समीप रुका है।

रविवार को देवकठियां के समीप का फुट ओवरब्रिज, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के नीचे की सड़क व बिरनो के मिर्जापुर टोल को पार कराने के लिए अवरोध हटाए जाएंगे। वाहन जनपद से गुजरा तो लोगों की नजरें थम गईं। बेल्जियम से समुद्र के रास्ते भारत लाए गए वेसल या बायलर मशीन को ले जाने के लिए विशेष ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है।