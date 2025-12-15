बलरामपुर में सीमा पर सुरक्षा को लेकर पुलिस और SSB ने बढ़ाई संयुक्त गश्त

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। सीमावर्ती गांवों और जंगलों में पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सघन गश्त किया। कोतवाली गैंसड़ी प्रभारी दुर्विजय सिंह के नेतृत्व में एसएसबी की संयुक्त टीम ने रजड़ेरवा सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल गश्त की।

टीम ने सीमा से सटे सभी चेक पोस्टों का निरीक्षण करते हुए वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ सीमा पार आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों, वाहनों व मालवाहक साधनों की कड़ी चेकिंग की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या तस्करी पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।