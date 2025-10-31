Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलरामपुर में धान खरीद के लिए क्रय केंद्रों पर तैयारियां पूरी, 882 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

    By Amit Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:09 PM (IST)

    बलरामपुर जिले में धान खरीद केंद्रों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब तक 882 किसानों ने पंजीकरण कराया है। किसानों की सुविधा के लिए छाया, पानी और बैठने की व्यवस्था की गई है। धान की गुणवत्ता जांचने के लिए उपकरण भी उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को धान बेचने में आसानी होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    धान खरीद के लिए क्रय केंद्र तैयार।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बेमौसम बारिश की मार किसान झेल रहे हैं। इसी बीच एक नवंबर से धान खरीद के लिए 32 तौल केंद्र खोल दिए जाएंगे। बारिश के कारण क्रय केंद्राें पर पहले दिन धान खरीद होने की संभावना कम है। क्योंकि भीगने से धान की मड़ाई बंद है। प्रशासन समर्थन मूल्य के तहत खरीद की तैयारी पूरी होने का दावा कर रहा है। 28 फरवरी तक 40 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बार किसानों से सामान्य धान 2369 और ग्रेड वन धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदा जाएगा। 882 किसानों ने विभागीय पोर्टल पर अब तक पंजीकरण कराया है। इसमें से 163 किसानों का सत्यापन कराया गया है।

    धान क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग कराई गई है। धान की खरीद ई-पाप मशीन के माध्यम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से की जाती है। धान खरीद के लिए तीन क्रय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें खाद्य विभाग को 15500, पीसीएफ को 11000, यूपीएसएस को 12500 एवं भारतीय खाद्य निगम को एक हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है।

    चावल तैयार करने के लिए छह राइस मिलों को संबद्ध किया गया है। इसमें से पांच मिलों का सत्यापन कराया जा चुका है। इनकी कुल कुटाई क्षमता 32 मीट्रिक टन है।

    जिला खाद्य विपणन अधिकारी निश्चल आनंद ने बताया कि धान के उत्पादन का सर्वेक्षण व आकलन की रिपोर्ट कृषि विभाग से मिली है। उसके अनुसार जिले में कुल धान का उत्पादन 3534155 क्विंटल होने का अनुमान है। बताया खरीद की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।

    धान खरीद हेतु 71.67 गांठ अर्थात 35835 जूट के बोरे उपलब्ध है। प्रत्येक क्रय केंद्र पर दो इलेक्ट्रानिक कांटा, एक नमी मापक यंत्र, एक पंखा, डबल जाली का झरना व एनालिसिस किट उपलब्ध है। केंद्रों पर तैयारी का भी जायजा लिया गया है।