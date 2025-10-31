बलरामपुर में धान खरीद के लिए क्रय केंद्रों पर तैयारियां पूरी, 882 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बेमौसम बारिश की मार किसान झेल रहे हैं। इसी बीच एक नवंबर से धान खरीद के लिए 32 तौल केंद्र खोल दिए जाएंगे। बारिश के कारण क्रय केंद्राें पर पहले दिन धान खरीद होने की संभावना कम है। क्योंकि भीगने से धान की मड़ाई बंद है। प्रशासन समर्थन मूल्य के तहत खरीद की तैयारी पूरी होने का दावा कर रहा है। 28 फरवरी तक 40 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी।

इस बार किसानों से सामान्य धान 2369 और ग्रेड वन धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदा जाएगा। 882 किसानों ने विभागीय पोर्टल पर अब तक पंजीकरण कराया है। इसमें से 163 किसानों का सत्यापन कराया गया है।

धान क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग कराई गई है। धान की खरीद ई-पाप मशीन के माध्यम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से की जाती है। धान खरीद के लिए तीन क्रय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें खाद्य विभाग को 15500, पीसीएफ को 11000, यूपीएसएस को 12500 एवं भारतीय खाद्य निगम को एक हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है।

चावल तैयार करने के लिए छह राइस मिलों को संबद्ध किया गया है। इसमें से पांच मिलों का सत्यापन कराया जा चुका है। इनकी कुल कुटाई क्षमता 32 मीट्रिक टन है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी निश्चल आनंद ने बताया कि धान के उत्पादन का सर्वेक्षण व आकलन की रिपोर्ट कृषि विभाग से मिली है। उसके अनुसार जिले में कुल धान का उत्पादन 3534155 क्विंटल होने का अनुमान है। बताया खरीद की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।