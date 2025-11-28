Balrampur News: महिला सिपाही से छेड़खानी मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, SP ने किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। महिला आरक्षी से छेड़खानी मामले में आरोपित तीन पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देहात कोतवाली में तैनात आरोपित हेड कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल शैलेंद्र व पन्नेलाल के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। साथ ही पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। न्यायालय सुरक्षा में तैनात महिला आरक्षी ने दी गई तहरीर में आराेप लगाया कि 15 मार्च को थाना देहात कोतवाली प्रांगण में होली खेली जा रही थी।

सभी आरक्षी रंग खेलने के साथ नृत्य कर रहे थे। महिला आरक्षी रंग खेलने के बाद आरक्षी पूजा भारती के घर चली गई। कुछ देर बाद महिला हेल्प डेस्क के रैक में रखी चाबी लेने आई थी कि अचानक हेड कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार व पन्नेलाल रंग लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़े। तीनों काफी नशे में थे, इसलिए वह इनसे बचने के लिए इधर-उधर भागने लगी।

तीनों ने घेरकर रंग लगाने के साथ बदनीयती से छेड़खानी की। इस पर वह चीखने-चिल्लाने लगी और किसी तरह वहां से भागी। शाम को रात्रिकालीन गणना के दौरान तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक को सारी बातें बताईं। थाने पर कार्रवाई न होने पर अपर पुलिस अधीक्षक काे घटना की जानकारी दी।