बलरामपुर में नेपाल से गांजा लाकर बेचने वाले को पुलिस ने दबोचा, स्टेशन रोड पर ऐसे होता था नशे का कारोबार

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित गुमटी में गांजा की पुड़िया बनाकर अवैध रूप से बेचने वाले को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान रमेश जायसवाल निवासी ग्राम पहलवारा थाना पयागपुर जनपद बहराइच के तौर पर हुई। वह नेपाल से गांजा लाकर यहां बेचता था।

क्षेत्राधिकारी ललिया जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 21 नवंबर को नगर कोतवाली के उपनिरीक्षक रमन कुमार वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध गांजा लाकर पुड़िया बनाकर स्टेशन रोड के पास लकड़ी की एक गुमटी में बैठकर बेचता है।

पुलिस टीम ने तत्काल ली तलाशी पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गुमटी की तलाशी ली। गुमटी के अंदर पन्नी में अवैध गांजा पाया गया। गुमटी से सिल्वर पन्नी की 21 पैकट एवं छोटी सफेद पन्नी की कुल 213 पैकेट बरामद हुई। आरोपित रमेश जायसवाल से बरामद गांजा रखने का वैध कागज व लाइसेंस मांगा गया, जो वह नहीं दिखा सका।