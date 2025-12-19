Language
    बलरामपुर में तेंदुए का आतंक, लगातार दूसरे द‍िन एक और बकरी को बनाया न‍िवाला

    By Amit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    बलरामपुर में तेंदुए का आतंक जारी है। लगातार दूसरे दिन तेंदुए ने एक और बकरी को अपना शिकार बनाया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग तेंदुए ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, तुलसीपुर (बलरामपुर)। सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग जनकपुर रेंज के ग्राम भंगही में तेंदुए ने दूसरे दिन भी एक बकरी को निवाला बनाया। भंगही निवासी उत्तम ने बताया कि शुक्रवार सुबह चार बजे पशुशाला में बकरियां बंधी हुई थीं। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन कर जगे तो देखा तेंदुआ बकरी को दबोचे गन्ने के खेत में जा रहा था।

    ग्रामीण अनिल कुमार, नंदकुमार, सुनील, अलखराम, बूढ़े आदि लोगों ने हांका लगाते हुए खदेड़ा तो तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया, कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में बकरी के अवशेष मिले।

    वन क्षेत्राधिकारी जनकपुर अमरजीत प्रसाद ने बताया कि वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है, तेंदुए की तलाश कराई जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। ग्रामीण रात में अकेले घरों से न निकले समूह में रहें, रात में टार्च साथ में लिए रहें, खेतों की रखवाली समूह में रहकर करें।