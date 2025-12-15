Balrampur News: जीरो पावर्टी वाले 10,392 परिवारों मिलेंगे व्यक्तिगत शौचालय, सत्यापन शुरू

जागरण संवाददाता बलरामपुर। जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवार जो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत व्यक्तिगत शौचालय के लाभ से वंचित हैं, ऐसे परिवारों को याेजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए पंचायत राज विभाग जीरो पॉवर्टी के परिवारों का सत्यापन शुरू किया है।

सत्यापन कराने की जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सौंपी गई है। अब तक जिले में 749 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है। जिले में कुल 17256 परिवार जीरो पॉवर्टी के अंर्तगत चिन्हित हैं। इनमें से 6864 को पूर्व में योजना का लाभ मिला है। 10,392 परिवार अभी योजना से वंचित हैं।

कोई भी ग्रामीण खुले में शौच न जाएं, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना संचालित है। योजना के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए दो किस्तों में 12 हजार रुपये की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है।

विभाग के अनुसार फेज-दो के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 15283 को लाभ दिलाने का लक्ष्य विभाग मिला है। इसके सापेक्ष अब तक करीब 10 हजार लाभार्थियों के खाते में दोनों किस्त जारी की गई है। इसमें कुछ जीरो पॉवर्टी व सामान्य लाभार्थी शामिल है। जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवारों को फेज-दो के तहत सत्यापन के बाद योजना से जोड़ने की तैयारी है।