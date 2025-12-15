Language
    Balrampur News: जीरो पावर्टी वाले 10,392 परिवारों मिलेंगे व्यक्तिगत शौचालय, सत्यापन शुरू

    By Chandra Bhushan Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    बलरामपुर में जीरो पावर्टी वाले 10,392 परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय मिलेंगे। इसके लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।सत्यापन कराने की जिम्मेदारी सहा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता बलरामपुर। जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवार जो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत व्यक्तिगत शौचालय के लाभ से वंचित हैं, ऐसे परिवारों को याेजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए पंचायत राज विभाग जीरो पॉवर्टी के परिवारों का सत्यापन शुरू किया है।

    सत्यापन कराने की जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सौंपी गई है। अब तक जिले में 749 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है। जिले में कुल 17256 परिवार जीरो पॉवर्टी के अंर्तगत चिन्हित हैं। इनमें से 6864 को पूर्व में योजना का लाभ मिला है। 10,392 परिवार अभी योजना से वंचित हैं।

    कोई भी ग्रामीण खुले में शौच न जाएं, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना संचालित है। योजना के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए दो किस्तों में 12 हजार रुपये की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है।

    विभाग के अनुसार फेज-दो के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 15283 को लाभ दिलाने का लक्ष्य विभाग मिला है। इसके सापेक्ष अब तक करीब 10 हजार लाभार्थियों के खाते में दोनों किस्त जारी की गई है। इसमें कुछ जीरो पॉवर्टी व सामान्य लाभार्थी शामिल है। जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवारों को फेज-दो के तहत सत्यापन के बाद योजना से जोड़ने की तैयारी है।

    विभाग कर रहा सत्यापन

    जिले में 10392 जीरो पॉवर्टी परिवारों का सत्यापन विभाग करा रहा है, विकास खंड स्तर से करा रहा है। इसमें गैडासबुर्जुग विकास खंड में 582 निर्धन परिवार में से 183 का सत्यापन हो चुका है।

    इसी तरह उतरौला में 703 में 121, पचपेड़वा में 1245 में 108, रेहराबाजार में 1032 में 51, तुलसीपुर में 1332 में 65, गैसड़ी में 1394 में 65, सदर में 1619 में 66, हरैयासतघरवा में 1666 में 61 व श्रीदत्तगंज में 819 में 29 का सत्यापन कर लिया गया है।