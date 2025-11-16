Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुद का रोजगार करने वालों के लिए सुनहरा अवसर, कम ब्याज पर 50 लाख का लोन; इस योजना में करें अप्लाई

    By Chandra Bhushan Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    बलरामपुर में, खादी ग्रामोद्योग विभाग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इकाई स्थापना के लिए 50 लाख तक का ऋण दे रहा है। ग्रामीण युवाओं को अधिकतम 50 लाख और शहरी युवाओं को 20 लाख तक मिलेंगे, जिसमें अनुदान भी शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बेरोजगार युवाओं को खादी ग्रामोद्योग विभाग में संचालित प्रधानमंंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इकाई स्थापना के 50 लाख तक ऋण विभाग उपलब्ध करा रहा है। योजना का लाभ पाने के लिए विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला ग्रामाेद्योग अधिकारी रोशन लाल पुष्कर ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को अधिकतम 50 लाख रुपये व शहरी युवाओं को 20 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक अनुदान भी मिलेगा। लाभार्थियों को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा।

    बताया कि चालू वर्ष में जिले के अनुसूचित जाति के लिए चार इकाइयों के लिए 14 करोड़ 88 लाख व अनुसूचित जनजाति के दो इकाइयों के लिए सात करोड़ 44 लख रुपये का लक्ष्य विभाग को मिला है। योजना का लाभ पाने के लिए युवा विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।