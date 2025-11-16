खुद का रोजगार करने वालों के लिए सुनहरा अवसर, कम ब्याज पर 50 लाख का लोन; इस योजना में करें अप्लाई
बलरामपुर में, खादी ग्रामोद्योग विभाग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इकाई स्थापना के लिए 50 लाख तक का ऋण दे रहा है। ग्रामीण युवाओं को अधिकतम 50 लाख और शहरी युवाओं को 20 लाख तक मिलेंगे, जिसमें अनुदान भी शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बेरोजगार युवाओं को खादी ग्रामोद्योग विभाग में संचालित प्रधानमंंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इकाई स्थापना के 50 लाख तक ऋण विभाग उपलब्ध करा रहा है। योजना का लाभ पाने के लिए विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला ग्रामाेद्योग अधिकारी रोशन लाल पुष्कर ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को अधिकतम 50 लाख रुपये व शहरी युवाओं को 20 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक अनुदान भी मिलेगा। लाभार्थियों को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा।
बताया कि चालू वर्ष में जिले के अनुसूचित जाति के लिए चार इकाइयों के लिए 14 करोड़ 88 लाख व अनुसूचित जनजाति के दो इकाइयों के लिए सात करोड़ 44 लख रुपये का लक्ष्य विभाग को मिला है। योजना का लाभ पाने के लिए युवा विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।