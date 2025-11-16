खुद का रोजगार करने वालों के लिए सुनहरा अवसर, कम ब्याज पर 50 लाख का लोन; इस योजना में करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बेरोजगार युवाओं को खादी ग्रामोद्योग विभाग में संचालित प्रधानमंंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इकाई स्थापना के 50 लाख तक ऋण विभाग उपलब्ध करा रहा है। योजना का लाभ पाने के लिए विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला ग्रामाेद्योग अधिकारी रोशन लाल पुष्कर ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को अधिकतम 50 लाख रुपये व शहरी युवाओं को 20 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक अनुदान भी मिलेगा। लाभार्थियों को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा।