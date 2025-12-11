Language
    बलरामपुर में मनबढ़ पिता-पुत्रों ने बीएलओ को पीटा, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

    By Shlok Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मनबढ़ पिता-पुत्रों द्वारा बीएलओ को पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चैनपुर गोपालपुर बूथ पर विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे बूथ लेवल अधिकारी से मनबढ़ों ने विवाद कर लिया। मनबढ़ों ने दबंगई दिखाते हुए बीएलओ जय सिंह को पीट दिया। साथ ही एसआइआर फार्म भी फाड़ दिया।

    उपजिलाधिकारी राकेश कुमार जयंत के निर्देश पर तुलसीपुर पुलिस ने चैनपुर गोपालपुर निवासी कप्तान मिश्र, भीमसेन मिश्र व उग्रेसन मिश्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    बीएलओ जय सिंह ने तुलसीपुर थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि सात दिसंबर को शाम करीब सात बजे विपक्षी कप्तान मिश्र ने तीन बहूओं का एसआइआर भरने के लिए मायके का डाटा मांगा। देरी होने पर उन्होंने दो बेटों भीमसेन व उग्रसेन के साथ मिलकर पिटाई कर दी।

    एसआइआर फार्म छीनकर पंचायत भवन से बाहर फेंक दिया। यूपी डायल 112 की टीम रात करीब साढ़े आठ बजे पहुंची, तो सभी भाग खड़े हुए। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।