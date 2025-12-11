बलरामपुर में मनबढ़ पिता-पुत्रों ने बीएलओ को पीटा, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चैनपुर गोपालपुर बूथ पर विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे बूथ लेवल अधिकारी से मनबढ़ों ने विवाद कर लिया। मनबढ़ों ने दबंगई दिखाते हुए बीएलओ जय सिंह को पीट दिया। साथ ही एसआइआर फार्म भी फाड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपजिलाधिकारी राकेश कुमार जयंत के निर्देश पर तुलसीपुर पुलिस ने चैनपुर गोपालपुर निवासी कप्तान मिश्र, भीमसेन मिश्र व उग्रेसन मिश्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। बीएलओ जय सिंह ने तुलसीपुर थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि सात दिसंबर को शाम करीब सात बजे विपक्षी कप्तान मिश्र ने तीन बहूओं का एसआइआर भरने के लिए मायके का डाटा मांगा। देरी होने पर उन्होंने दो बेटों भीमसेन व उग्रसेन के साथ मिलकर पिटाई कर दी।