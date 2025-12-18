बलरामपुर में दुष्कर्म की शिकार किशोरी हुई गर्भवती, आरोपित अनीस गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बलरामपुर : दुष्कर्म की शिकार किशोरी के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। पचपेड़वा में पीड़ित किशोरी को जिला महिला चिकित्सालय से मेडिकल कालेज बहराइच रेफर किया गया है। दूसरी तरफ देहात कोतवाली पुलिस ने तीन वर्ष की अबोधा बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान खदगौरा बेनीजोत गांव निवासी 25 वर्षीय कल्लू के तौर पर हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पचपेड़वा पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपित शंकरपुर कला गांव निवासी अनीस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि बीते 13 दिसंबर को वादी ने पचपेड़वा थाना में तहरीर दी कि अनीस ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।

उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपेड़वा ले गए, जहां से प्राथमिक परीक्षण के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला महिला चिकित्सालय भेज दिया गया। यहां हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कालेज बहराइच रेफर किया गया है। शिकायत पर प्रभारी निरीक्षक ओपी चौहान ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपित के विरुद्ध पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। आरोपित अनीस को त्रिलोकपुर से बढ़नी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। बताया कि पूर्व में भी अनीस के ऊपर पीड़िता के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।