बलरामपुर में गो-तस्करी में शामिल 15 हजार का इनामी गिरफ्तार, बैलों को नेपाल ले जाते समय ग्रामीणों ने पकड़ा था
गाे-तस्करी के मामले में 15 हजार रुपये के इनामिया आरोपित पीतांबर पुत्र रामलखन को पचपेड़वा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नेपाल के कपिलवस् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। गाे-तस्करी के मामले में 15 हजार रुपये के इनामिया आरोपित पीतांबर पुत्र रामलखन को पचपेड़वा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नेपाल के कपिलवस्तु स्थित गनेशपुर थाना के अमरुतहवा डीहवा गांव का रहने वाला है।
अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय ने बताया कि 29 दिसंबर 2024 को इमिलिया कोड़र निवासी पवन कुमार शुक्ल ने पचपेड़वा थाना पर सूचना दी कि रात में खेत की रखवाली करते समय देखा कि गांव के पास तीन लोग दो बैलों को बांधकर मारते-पीटते ले जा रहे थे।
राेकने पर एक व्यक्ति भाग गया, जबकि को पकड़ लिया गया। पकड़े गए लोगों ने अपना नाम पचपेड़वा के धौबिलिया निवासी सुग्रीव प्रजापति व राजकुमार बताया। फरार हुए व्यक्ति का नाम गुलाम वारिस उर्फ काकू पुत्र बहरैची निवासी सिसवा मेला थाना पचपेड़वा बताया गया।
बैलों को बांधकर ले जाने का कारण पूछने पर बताया गया कि इन्हें जंगल के रास्ते नेपाल में बेचने के लिए ले जा रहे थे। इससे अच्छा दाम मिलता है। आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। विवेचन के दौरान आरोपित पीतांबर का नाम प्रकाश में आए।
प्रभारी निरीक्षक ओपी चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इनामिया आरोपित पीतांबर को भी गिफ्तार कर लिया। इससे पहले उक्त तीनों आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक जोखन प्रसाद, अर्जुन सिंह, कांस्टेबल सतेंद्र प्रताप सिंह, ओमप्रकाश यादव व वासुदेव गौड़ शामिल रहे।
