नेपाल से जुड़े हो सकते हैं कोडीनयुक्त सीरप तस्करी के तार, बिक्री के अभिलेखों की चल रही जांच

    By Amit Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    अमित श्रीवास्तव, बलरामपुर। कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है। उसमें शामिल लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी कोडीनयुक्त सीरप की सप्लाई खूब की गई है।

    इसके तार नेपाल से भी जुड़ते दिख रहे हैं। जिले के तुलसीपुर में दो मेडिकल स्टोर की जांच में कोडीनयुक्त सीरप की बिक्री में गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर नवंबर में ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जांच चल रही है।

    तुलसीपुर नेपाल सीमा से करीब है। खुली सीमा होने के कारण लोगों का आना जान सामान्य है। नेपाल के लोग उपचार कराने के लिए भारत में ही आते हैं। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोडीनयुक्त सीरप सीमा पार भी भेजी गई होगी। फिलहाल पुलिस और औषधि प्रशासन दोनों विभाग जांच में जुटे हैं।

    सोमवार को पुलिस मुख्यालय लखनऊ से भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक की जांच की समीक्षा की गई है। तुलसीपुर के दो दवा विक्रेताओं अमन मेडिकल एजेंसी और अशोक मेडिकल स्टोर के विरुद्ध रिपोर्ट औषधि निरीक्षक ने दर्ज कराई थी।

    औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों ने अभिलेख दिए हैं। उनकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जांच में बलरामपुर के साथ आसपास के जिलों में कोडीनयुक्त सीरप सप्लाई करने के साक्ष्य मिले हैं। यह सभी जिले सीमावर्ती हैं।

    अभिलेखों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि बिक्री सही की गई या गलत। दोनों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सादुल्लाहनगर के एक दवा विक्रेता की भी जांच की गई है।

    उनके यहां बिक्री सामान्य मिली है। प्रभारी निरीक्षक तुलसीपुर राज कुमार सिंह ने बताया कि विक्रेताओं ने जो अभिलेख दिए हैं, उनका मिलान किया जा रहा है। लखनऊ से भी बराबर निगरानी की जा रही है।

    दूसरी तरफ अमन मेडिकल एजेंसी के प्रोपराइटर विजय गुप्त ने बताया कि कोडीनयुक्त सीरप फर्म पर मंगाकर फर्म पर ही बिलिंग की है। जिले से बाहर सीरप की सप्लाई नहीं की है। जीएसटी भी अदा किया है। खरीद और बिक्री के सभी अभिलेख विभाग को उपलब्ध करा दिया है। बिक्री में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की है।