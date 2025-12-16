नेपाल से जुड़े हो सकते हैं कोडीनयुक्त सीरप तस्करी के तार, बिक्री के अभिलेखों की चल रही जांच

अमित श्रीवास्तव, बलरामपुर। कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है। उसमें शामिल लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी कोडीनयुक्त सीरप की सप्लाई खूब की गई है। इसके तार नेपाल से भी जुड़ते दिख रहे हैं। जिले के तुलसीपुर में दो मेडिकल स्टोर की जांच में कोडीनयुक्त सीरप की बिक्री में गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर नवंबर में ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जांच चल रही है।

तुलसीपुर नेपाल सीमा से करीब है। खुली सीमा होने के कारण लोगों का आना जान सामान्य है। नेपाल के लोग उपचार कराने के लिए भारत में ही आते हैं। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोडीनयुक्त सीरप सीमा पार भी भेजी गई होगी। फिलहाल पुलिस और औषधि प्रशासन दोनों विभाग जांच में जुटे हैं।

सोमवार को पुलिस मुख्यालय लखनऊ से भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक की जांच की समीक्षा की गई है। तुलसीपुर के दो दवा विक्रेताओं अमन मेडिकल एजेंसी और अशोक मेडिकल स्टोर के विरुद्ध रिपोर्ट औषधि निरीक्षक ने दर्ज कराई थी।

औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों ने अभिलेख दिए हैं। उनकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जांच में बलरामपुर के साथ आसपास के जिलों में कोडीनयुक्त सीरप सप्लाई करने के साक्ष्य मिले हैं। यह सभी जिले सीमावर्ती हैं।