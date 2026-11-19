जागरण संवाददाता, बलरामपुर। उतरौला-बलरामपुर मार्ग पर अक्सी बड़हरा गांव के सामने बुधवार रात दो बाइकों की भिड़ंत में पांच युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। दुर्घटना के कारणों को लेकर पुलिस जांच कर रही है।

घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने आशंका जताई कि सड़क पर पैदल जा रहे कुछ लोगों को बचाने के प्रयास में दोनों बाइकें आमने-सामने भिड़ गई होंगी। कोहरा भी हादसे की वजह हो सकता है।

मृतकों में मोहम्मद फारूक (17) पुत्र हैदर अली और सलीम (17) पुत्र मोहम्मद रईस निवासी गौरियनडीह, गुफरान (18) पुत्र नूर मोहम्मद निवासी बरदही बाजार, उतरौला, तौफीक (19) पुत्र मैनुद्दीन निवासी छपरतलवा, श्रीदत्तगंज और फजल मोहम्मद (23) पुत्र नजर मोहम्मद निवासी चंदापुर चिताही, श्रीदत्तगंज की भी मौत हो गई। मुज्जमिल (22) पुत्र सिकंदर अली निवासी बड़हरा कोट और नाहिद रजा (18) पुत्र समीर निवासी बड़हरा कोट गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी उतरौला से जिला अस्पताल बलरामपुर रेफर किया गया।