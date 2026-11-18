संवाद सूत्र, गोंडा। दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये नकद की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने के मामले में पुलिस ने पति और उसकी भाभी के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।धानेपुर थाना क्षेत्र के उज्जैनी कला ग्राम पंचायत के अड़बड़हा गांव निवासी लक्ष्मी वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका विवाह वर्ष 2013 में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था।

22 फरवरी 2022 को गौने के बाद वह ससुराल गई थी। पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था। करीब एक वर्ष तक सब कुछ सामान्य रहा। इस दौरान 28 दिसंबर 2023 को उसने एक बेटी रूबी को जन्म दिया। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे।पीड़िता के मुताबिक, मायके पक्ष के लोगों ने संभ्रांत व्यक्तियों के माध्यम से पंचायत कराई थी।