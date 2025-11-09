फर्जी पुलिसकर्मी बन टप्पेबाज ने बैट्री व्यापारी को लगाया चूना, 21 हजार की ठगी
बलरामपुर में एक टप्पेबाज ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर बैट्री कारोबारी से 21 हजार रुपये ठग लिए। उसने वर्दी पहनकर और पचपेड़वा थाने का हवाला देकर व्यापारी को विश्वास में लिया। पैसे लेने के बाद वह बैटरी लाने के बहाने गायब हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बाइकसवार टप्पेबाज ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर कस्बा चौराहा पर बैट्री कारोबारी से 21 हजार रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित व्यापारी मोहम्मद कलीम ने थाना में तहरीर दी है।
पीड़ित ने बताया कि कस्बा चौराहा पर रहीम बैट्री सर्विस के नाम से दुकान है।
बीते गुरुवार की देर शाम एक बाइकसवार व्यक्ति दुकान पर आया। उसने हेलमेट व खादी वर्दी जैसे कपड़े पहन रखे थे। खुद को थाना पचपेड़वा से बताते हुए कहा कि थाने के लिए तीन इन्वर्टर और तीन बैट्रियां लेने की बात कही। बदले में पुरानी छह बैट्रियां देने को बोला।
उस पर विश्वास करते हुए साथ में थाना परिसर तक गया। वहां पहुंचने पर उसने कहा कि पहले रुपये दे दो, दीवान जी को देना है। कलीम ने थाने के गेट पर ही उसे 21 हजार रुपये नकद दे दिए। इसके बाद वह व्यक्ति बोला कि तुम बैट्रिया अंदर ले चलो, मैं चाबी लेकर आता हूं।
जैसे ही रिक्शे से बैट्री व इन्वर्ट लेकर अंदर गया, वह मौके से गायब हो गया। काफी तलाश के बाद भी वह नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक ओपी चौहान ने बताया कि छानबीन की जा रही है। जल्द ही आरोपित को पकड़ लिया जाएगा।
