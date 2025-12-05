Language
    बलरामपुर में छोटी नहरिया से दारुल उलूम तक चला बुलडोजर, सड़क पर अवैध रूप से बनी सीढ़ियों व छज्जों से हटाया अतिक्रमण

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    नगर पालिका प्रशासन ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर अतिक्रमण करने वाले सकते में हैं। लोगों ने नुकसान के भय से स्वयं अतिक्र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नगर पालिका प्रशासन ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर अतिक्रमण करने वाले सकते में हैं। लोगों ने नुकसान के भय से स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को शहर के नहर बालागंज मार्ग स्थित छोटी नहरिया से मदरसा दारुल उलूम तक प्रशासन का बुलडोजर गरजा। अभियान में अवैध रूप से बनाई गई सीढ़ियों व छज्जों आदि को ढहाया गया।

    प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई शुरू की। नगर पालिका कर्मी जेसीबी मशीन से सड़क के दोनों तरफ नाली के ऊपर बने निर्माण को तोड़ा। अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का यह अभियान नगर की सफाई और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चलाया गया है। अवैध कब्जों के कारण नहरिया और आसपास का क्षेत्र गंदगी और जलजमाव का शिकार हो रहा था। प्रशासन ने इस अभियान में सड़क किनारे बने दुकानों, अवैध निर्माण और कब्जा किए गए स्थानों को मुक्त कराया।

    नगर पालिका के जेई धर्मेंद्र, सफाई इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार पांडेय, आरआइ राजेश कुमार सहित पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे। टीम ने सड़क के किनारों पर वर्षों से जमा अतिक्रमण को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रही।

    नौ को पुन: चलेगा अभियान


    नौ दिसंबर को दारूल उलूम से उतरौला मोड़ तक, 11 को गर्ल्स इंटर कालेज चौराहा, 16 को चौक से बड़े पुल, 18 को मेजर चौराहा से कालीथान माता मंदिर, 20 को नगर पालिका कार्यालय से घास मंडी होते हुए आरसी गुप्ता, 23 को घासमंडी से तिकोना पार्क, 27 अंबेडकर तिराहा से मेजर चौराहा, 30 को वीर विनय चौराहा से मजीद मोड़, तीन जनवरी को मजीद मोड़ से पूरबटोला पुलिस चौकी, छह को पुलिस चौकी से सब्जीमंडी, आठ को सब्जीमंडी से चौक, 13 को प्रद्युम्न सिंह के मकान होते हुए घोसियाना मुहल्ला झारखंडी सरोवर तक अतिक्रमण हटवाया जाएगा।


    नगर पालिका की अपील पर लोग स्वयं अतिक्रमण हटा रहे हैं, यह सराहनीय है। अतिक्रमण हटाने का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि किसी की आर्थिक क्षति हो। अभियान में नगरवासियों का सहयोग मिल रहा है। -डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद