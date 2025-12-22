Bulldozer Action: यूपी के इस जिले में कल गरजेगा बुलडोजर, 3 जनवरी तक चलेगा अभियान

Language
    By Shlok Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नगर पालिका प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। नपाप चेयरमैन ने लोगों से स्वयं अतिक्रमण हटा लेने की अपील की है। इस पर लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है।

    23 दिसंबर को घासमंडी से तिकोना पार्क तक अभियान चलाया जाएगा। नपाप की अपील पर लोग मकान व दुकानों के सामने अवैध रूप से बनी सीढ़ियां व छज्जे तोड़ने में जुटे हैं।

    उधर नगर पंचायत तुलसीपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को पुरवा रोड से नई बाजार चौक होते हुए रेलवे क्रासिंग तक अतिक्रमण साफ किया जाएगा।

    नगर पालिका बलरामपुर प्रशासन ने पूरे शहर की प्रमुख सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटवाने का रोस्टर जारी किया है। इसमें 13 जनवरी तक विभिन्न मार्गों पर चलने वाले अभियान की जानकारी दी गई है। इससे अतिक्रमण करने वाले सकते में हैं। ईओ लाल चंद मौर्य ने बताया कि अभियान नियमित चलेगा।

    किस दिन किस मार्ग पर अभियान चलाया जाएगा। इसका रोस्टर तय कर दिया गया है। इसी क्रम में 23 दिसंबर को घासमंडी से तिकोना पार्क तक अभियान चलाया जाएगा। पहले से ही सूचना दे दी गई है, जिससे लोग स्वयं भी अपना कब्जा हटा रहे हैं। इससे उनका नुकसान कम होगा।

    साथ ही किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होगा। उधर नगर पंचायत तुलसीपुर में 26 दिसंबर से तीन जनवरी तक छुट्टी के दिनों को छोड़कर लगातार अभियान जारी रहेगा, ताकि लंबे समय तक चलने वाली कार्रवाई से व्यापार प्रभावित न हो और बाजारों में व्यवस्था बनी रहे।

    अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार दुबे ने बताया कि उपजिलाधिकारी से वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिससे अभियान को सीमित समय में पूरा करते हुए व्यापारियों की समस्याओं को भी कम किया जा सके।

    नगर के मुख्य बाजारों, नई बाजार, लाल चौहारा, मिल चौहारा, पुरानी बाजार व रेलवे क्रासिंग क्षेत्र में सुसंगठित तरीके से अभियान चलाया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी, वहां सख्ती भी बरती जाएगी, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके।

    नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के बाद नगर पंचायत द्वारा सभी नालियों पर ढक्कन लगवाए जाएंगे, जिससे राहगीरों और नगरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए।