Bulldozer Action: यूपी के इस जिले में कल गरजेगा बुलडोजर, 3 जनवरी तक चलेगा अभियान

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नगर पालिका प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। नपाप चेयरमैन ने लोगों से स्वयं अतिक्रमण हटा लेने की अपील की है। इस पर लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। 23 दिसंबर को घासमंडी से तिकोना पार्क तक अभियान चलाया जाएगा। नपाप की अपील पर लोग मकान व दुकानों के सामने अवैध रूप से बनी सीढ़ियां व छज्जे तोड़ने में जुटे हैं। उधर नगर पंचायत तुलसीपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को पुरवा रोड से नई बाजार चौक होते हुए रेलवे क्रासिंग तक अतिक्रमण साफ किया जाएगा। नगर पालिका बलरामपुर प्रशासन ने पूरे शहर की प्रमुख सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटवाने का रोस्टर जारी किया है। इसमें 13 जनवरी तक विभिन्न मार्गों पर चलने वाले अभियान की जानकारी दी गई है। इससे अतिक्रमण करने वाले सकते में हैं। ईओ लाल चंद मौर्य ने बताया कि अभियान नियमित चलेगा।

किस दिन किस मार्ग पर अभियान चलाया जाएगा। इसका रोस्टर तय कर दिया गया है। इसी क्रम में 23 दिसंबर को घासमंडी से तिकोना पार्क तक अभियान चलाया जाएगा। पहले से ही सूचना दे दी गई है, जिससे लोग स्वयं भी अपना कब्जा हटा रहे हैं। इससे उनका नुकसान कम होगा।

साथ ही किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होगा। उधर नगर पंचायत तुलसीपुर में 26 दिसंबर से तीन जनवरी तक छुट्टी के दिनों को छोड़कर लगातार अभियान जारी रहेगा, ताकि लंबे समय तक चलने वाली कार्रवाई से व्यापार प्रभावित न हो और बाजारों में व्यवस्था बनी रहे।