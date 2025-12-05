मिलावटी रसमलाई और मोतीचूर के लड्डू बेच रहे थे, यूपी की तीन प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई
बलरामपुर में राम मिष्ठान भंडार की रसमलाई असुरक्षित पाई गई है, जिसके बाद दुकान के लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। जिले के प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों में भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की जाती है। इसका राजफाश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को मिली नमूनों की जांच रिपोर्ट से हुआ है।
इसमें मेसर्स राम मिष्ठान भंडार, निर्माण इकाई स्थान चौक रोड, मेन मार्केट बलरामपुर समेत तीन दुकानें हैं। राम मिष्ठान की रसमलाई असुरक्षित मिली है।
इनके बिक्री लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि मेसर्स भारत स्वीट्स जोगीवीर उतरौला की निर्माण इकाई को बंद कराते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
त्योहार में जिस दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगती है। मिठाई के स्वाद की चर्चा हर जुबान पर रहती है। ऐसी दुकानों पर भी मिलावटी मिठाई की बिक्री ग्राहकों के साथ धोखा है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गिरजेश कुमार दुबे ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न मिष्ठान प्रतिष्ठानों के नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु भेजे थे।
खाद्य विश्लेषक गोरखपुर द्वारा दो निर्माण इकाई एवं एक फुटकर प्रतिष्ठानों के नमूने असुरक्षित घोषित किया है। इसमें मेसर्स राम मिष्ठान भंडार, निर्माण इकाई स्थान चौक रोड, मेन मार्केट बलरामपुर से रसमलाई का नमूना 23 जुलाई को लिया गया था।
जांच में रसमलाई मानव उपभोग के लिए हानिकारक एवं असुरक्षित किया गया है। मेसर्स भारत स्वीट्स जोगीवीर, उतरौला की निर्माण इकाई से बतीसा एवं बतीसा रोल मिठाई असुरक्षित मिली है।
फुटकर विक्रेता राशिद खान पुत्र अब्दुल मन्नान के प्रतिष्ठान चीनी मिल गेट तुलसीपुर से मोतीचूर के लड्डू का नमूना असुरक्षित घोषित किया गया है।
उक्त के क्रम में मेसर्स भारत स्वीट्स जोगीवीर, उतरौला का लाइसेंस निलंबित करते हुए प्रतिष्ठान में निर्माण को अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद करा दिया गया है। मेसर्स राम मिष्ठान भंडार को नोटिस देकर सात दिवस में जवाब मांगा गया है। राम मिष्ठान व राशिद खान के प्रतिष्ठान के लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया चल रही है।
टाेलफ्री नंबर पर की थी शिकायत
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि अग्निवेश उपाध्याय ने टोलफ्री नंबर 1800185533 पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने नौ जुलाई 2025 को टोलफ्री नंबर पर बताया कि राम तिष्ठान भंडार पर मिलावटी रसमलाई की बिक्री की जा रही है। इसके बाद जांच के लिए नमूना एकत्र किया गया।
