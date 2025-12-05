मिलावटी रसमलाई और मोतीचूर के लड्डू बेच रहे थे, यूपी की तीन प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। जिले के प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों में भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की जाती है। इसका राजफाश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को मिली नमूनों की जांच रिपोर्ट से हुआ है।

इसमें मेसर्स राम मिष्ठान भंडार, निर्माण इकाई स्थान चौक रोड, मेन मार्केट बलरामपुर समेत तीन दुकानें हैं। राम मिष्ठान की रसमलाई असुरक्षित मिली है।

इनके बिक्री लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि मेसर्स भारत स्वीट्स जोगीवीर उतरौला की निर्माण इकाई को बंद कराते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

त्योहार में जिस दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगती है। मिठाई के स्वाद की चर्चा हर जुबान पर रहती है। ऐसी दुकानों पर भी मिलावटी मिठाई की बिक्री ग्राहकों के साथ धोखा है।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गिरजेश कुमार दुबे ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न मिष्ठान प्रतिष्ठानों के नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु भेजे थे।

खाद्य विश्लेषक गोरखपुर द्वारा दो निर्माण इकाई एवं एक फुटकर प्रतिष्ठानों के नमूने असुरक्षित घोषित किया है। इसमें मेसर्स राम मिष्ठान भंडार, निर्माण इकाई स्थान चौक रोड, मेन मार्केट बलरामपुर से रसमलाई का नमूना 23 जुलाई को लिया गया था।