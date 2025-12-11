Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में सवा चार लाख मतदाताओं का सूची से हटेगा नाम, विधायक ने लोगों से की फाॅर्म भरने अपील

    By Chandra Bhushan Shukla Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सवा चार लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। इस संबंध में, स्थानीय विधायक ने लोगों से फॉर्म भरने की अपील ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। विशेष सघन मतदाता पुनरीक्षण (एसआइआर) में जिले की चारों विधानसभाओं में कुल पंजीकृत 15,83,027 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए। इसके सापेक्ष अब तक 1,54,524 फार्म का डिजिटाइजेशन माय बीएलओ एप पर किया जा चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही मृत्यु, अनुपस्थित, स्थायी रूप से शिफ्टेड, पहले से एनरोल्ड एवं अन्य श्रेणियों में 4,26,449 मतदाताओं को चिह्नित किया गया है। इन मतदाताओं का नाम सूची से कटना तय है। गणना प्रपत्र जमा करने का अंतिम दिन 11 दिसंबर है।

    अंतिम दिन सभी से गणना प्रपत्र जमा करने की अपील सदर विधायक पल्टूराम ने की है। कहा कि कार्यकर्ता बूथों पर बीएलओ का सहयोग कर रहे हैं। मतदाता सूची में अंकित गलत नामों को सही कराने के लिए गणना प्रपत्र भरकर जमा अवश्य करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही न करें।

    एसडीएम ने की समीक्षा

    श्रीदत्तगंज: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की समीक्षा बैठक बुधवार को ग्राम पंचायत ग़ौर रमवापुर के पंचायत भवन के सभागार में की गई। उप जिलाधकारी हेमंत कुमार गुप्त ने बीएलओ को एसआइआर समय से भर कर अपलोड कराने का निर्देश दिया। कहा कि निर्धारित समय-सीमा से पहले सभी फार्म जमा कर आनलाइन अपलोड कर दें।

    बताया कि बीएलओ जितने भी फार्म भर चुके हैं उनकी मैपिंग हर हाल में कराते रहें। बीएलओ व सुपरवाइजर को अपने क्षेत्रों में मैपिंग के साथ शत प्रतिशत एसआइआर कार्य पूरा करने और इसकी प्रगति रिपोर्ट निर्वाचन कार्यालय को भेजने का निर्देशित दिया। बताया कि खराब प्रगति वाले बीएलओ को कड़ी चेतावनी दी गई।

    बैठक में बीडीओ अवनींद्र कुमार पांडेय, एडीओ को-आपरेटिव आनंद बाबू, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश मौर्य, अंकित पांडेय, धनेश्वर प्रसाद, आशा देवी उपस्थित रहीं।