यूपी में दो प्रजाति के 920 क्विंटल गेहूं बीज उपलब्ध, सरकारी केंद्र से कर सकते हैं खरीद

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। धान की फसल की मड़ाई शुरू हो गई है। धान की फसल काटने के बाद किसान गेहूं की बोआई करने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने गेहूं बीज सरकारी केंद्रों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। विभाग ने पांच प्रजाति के गेहूं बीज की मांग की है। अभी दो ही प्रजाति के बीज मिले हैं। किसान सरकारी बीज वितरण केंद्रों से खरीद सकते हैं। 10 वर्ष तक का बीज 4680 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा।

इस पर किसान को 50 प्रतिशत यानि 2340 रुपये की छूट मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक वाले बीज 4680 प्रति क्विंटल मिलेगा, लेकिन इस पर अनुदान 1300 रुपये दिया जाएगा। किसान केंद्र पर आधार दिखा कर बीज खरीद सकते हैं।



जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने बताया कि 12750 क्विंटल गेहूं बीज की मांग की गई है। इसके सापेक्ष अभी 920 क्विंटल बीज मिला है। बाकी बीज भी शीघ्र आ जाएगा। गेहूं में डीबी5002,303 प्रजाति का बीज 420 क्विंटल, डीबीडब्ल्यू 187 प्रजाति का बीज 500 क्विंटल मिला है।