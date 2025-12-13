Language
    बलरामपुर में 139 सड़कों की संवरेगी सूरत! ग्रामीणों के लिए सुगम होगा आवागमन

    By Chandra Bhushan Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    बलरामपुर जिले में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने 813 जर्जर और कच्ची सड़कों का सर्वे किया था, जिनमें से 139 सड़कों के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्गाें का सर्वे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने कराया था। इसमें जिले के नौ विकास खंड में 813 सड़क जर्जर व कच्ची मिली थी।

    इनमें से 139 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली है, जो ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

    सभी 793 ग्राम पंचायतों की 1723 पुरवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों का विभाग ने सर्वे किया था। इसमें 813 सड़कें जर्जर व कच्ची पाई गई। इन सड़कों की लागत का आकलन कर निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। इसमें नेपाल सीमा से सटे गांवों की 44 सड़कें भी शामिल हैं। सर्वे पूरा कराकर आकलन रिपोर्ट भेजी गई है।

    इसमें प्रदेश से 302 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति विभाग का मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले चरण में 139 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। बजट मिलने पर इन सड़कों का निर्माण शुरू कराया जाएगा। सड़कों का निर्माण होने से जंगल से सटे प्रवासियों को आवागमन में सुविधा होगी।

    इन ब्लाकों की सड़कों की मिली मंजूरी

    सदर विकास खंड की 64 सड़क बनाने की मंजूरी केंद्र से विभाग को मिली है। इसी तरह गैस़ड़ी में छह, गैंडासबुर्जुग में 33 रेहराबाजार में 14, श्रीदत्तगंज में 14, तुलसीपुर में 25 व उतरौला की एक सड़क शामिल हैं।

    जर्जर व कच्ची सड़कों का सर्वे कर आकलन रिपोर्ट भेजी गई थी। इसमें से 302 राज्य सरकार व 139 सड़कों की स्वीकृति केंद्र सेे मिली हैं। बजट मिलने पर उम्मीद है कि बरसात आने से पहले सड़कों का निर्माण पूरा करा लिया जाएगा।

    - कमल किशोर, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग